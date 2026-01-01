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  • Sistem de păstrare Philips Avent pentru stocare uşoară
  • Sistem de păstrare Philips Avent pentru stocare uşoară
  • Sistem de păstrare Philips Avent pentru stocare uşoară
  • Sistem de păstrare Philips Avent pentru stocare uşoară

Producție oprită

Philips Avent VIACeşti cu reumplere Avent

SCF616/10

Sistem de păstrare Philips Avent pentru stocare uşoară
Sistemul de păstrare Philips Avent este un sistem de păstrare versatil care economiseşte spaţiu, conceput să crească odată cu bebeluşul tău. Folosește aceeaşi ceaşcă pentru păstrarea laptelui matern şi hrana bebeluşului. Se potriveşte la toate pompele pentru sân şi tetinele Philips Avent.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Produse compatibile
Sterilizator recondiţionat pentru biberoane

Sterilizator recondiţionat pentru biberoane

SCF291/00R1

Sterilizator recondiţionat

Sterilizator recondiţionat

SCF293/00R1

Advanced

Advanced
Sterilizator electric

SCF291/00

Premium

Premium
Sterilizator şi uscător de biberoane

SCF293/00

Ceşti de completare pentru depozitarea laptelui (capacul nu este inclus)

Sistem de păstrare Philips Avent pentru stocare uşoară

  • 240 ml

Sistem de înfiletare etanş

Sistem de înfiletare etanş

Pentru păstrare şi transport sigure

Depozitează hrana bebeluşului tău

Păstr. preţiosul lapte matern sau hrana bebeluş. în recip. de depoz. a laptelui matern Philips Avent. Poţi depoz. hrana în frig. sau în cong.

Ia hrana bebeluşului la pachet

Perfect „gata de drum”. Poți lua cu uşurinţă la tine hrana bebeluşului atunci când pleci la drum

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 