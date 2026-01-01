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Producție oprită
SCF616/10
240 ml
Pentru păstrare şi transport sigure
Păstr. preţiosul lapte matern sau hrana bebeluş. în recip. de depoz. a laptelui matern Philips Avent. Poţi depoz. hrana în frig. sau în cong.
Perfect „gata de drum”. Poți lua cu uşurinţă la tine hrana bebeluşului atunci când pleci la drum
Recenzii
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.