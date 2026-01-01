Sistem de păstrare Philips Avent pentru stocare uşoară

Sistemul de păstrare Philips Avent este un sistem de păstrare versatil care economiseşte spaţiu, conceput să crească odată cu bebeluşul tău. Folosește aceeaşi ceaşcă pentru păstrarea laptelui matern şi hrana bebeluşului. Se potriveşte la toate pompele pentru sân şi tetinele Philips Avent.