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Sterilizator de biberoane
Distruge 99,9% din germenii dăunători
Sterilizează în doar 10 minute
Capacitate de 6 biberoane
Fără mirosuri neplăcute
Cu Philips Avent, sterilizarea este delicată, eficientă şi fără substanţe chimice. Toate sterilizatoarele utilizează puterea aburului pur – nimic altceva – pentru a distruge 99,9% din germenii nocivi*.
Bucură-te de viteză şi siguranţă cu ciclul de sterilizare care durează doar 10 minute; după aceea, sterilizatorul se opreşte automat.
Noua noastră tavă de scurgere protejează placa de încălzire de picăturile de lapte, reducând astfel posibilitatea apariţiei mirosurilor neplăcute.
4.8
din 5
137
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Carlitta121
16/05/2026
România
Sterilizatorul este extrem de practic și util, îmi economisește mult timp și îmi ușurează rutina zilnică, mai ales că și pompez și sincer nu stiu ce m-aș fi făcut fără el. Încap destul de multe biberoane și accesorii, iar acesta e un superr avantaj
Avantaje
Rapid, incapator, usor de folosit
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF291/00 Sterilizator electric
Date of Use 2026-04-10
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF291/00 Sterilizator electric
Date of Use 2026-04-10
Cori Cori Cori
30/11/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF291/00 Sterilizator electric
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF291/00 Sterilizator electric
Anca301
01/07/2025
România
Recomand cu mare drag!
Îl folosim de la nașterea fetiței, este foarte util, sterilizează in 10min. Nu știu ce ne-am fi făcut fără el!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF291/00 Sterilizator electric
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF291/00 Sterilizator electric
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultatele testelor sunt furnizate de un laborator de testare independent.
În perioada de tranziţie, este posibil să primeşti fie ambalajul vechi, fie pe cel nou, pe bază de hârtie