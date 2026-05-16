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  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
  • Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu

Philips Avent AdvancedSterilizator electric

SCF291/00

4.8
| (137) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu
Sterilizează până la şase biberoane cu accesorii în doar 10 minute. Îngust, dar încăpător, sterilizatorul de biberoane Advanced este rapid şi eficient, distrugând 99,9% din germeni* pentru siguranţă la fiecare hrănire.
Vezi toate beneficiile
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Sterilizează în doar 10 min.

Sterilizează în câteva minute şi depozitează-l pur şi simplu

  • Sterilizator de biberoane

  • Distruge 99,9% din germenii dăunători

  • Sterilizează în doar 10 minute

  • Capacitate de 6 biberoane

  • Fără mirosuri neplăcute

Uită de bacteriile nocive

Uită de bacteriile nocive

Cu Philips Avent, sterilizarea este delicată, eficientă şi fără substanţe chimice. Toate sterilizatoarele utilizează puterea aburului pur – nimic altceva – pentru a distruge 99,9% din germenii nocivi*.

Un ciclu de sterilizare durează doar 10 minute

Un ciclu de sterilizare durează doar 10 minute

Bucură-te de viteză şi siguranţă cu ciclul de sterilizare care durează doar 10 minute; după aceea, sterilizatorul se opreşte automat.

Concepută pentru a reduce posibilitatea apariţiei mirosurilor neplăcute

Concepută pentru a reduce posibilitatea apariţiei mirosurilor neplăcute

Noua noastră tavă de scurgere protejează placa de încălzire de picăturile de lapte, reducând astfel posibilitatea apariţiei mirosurilor neplăcute.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

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Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.8

din 5

137

Recenzii

95%

recomandă acest produs

16/05/2026

România

România

Sterilizatorul este extrem de practic și util, îmi economisește mult timp și îmi ușurează rutina zilnică, mai ales că și pompez și sincer nu stiu ce m-aș fi făcut fără el. Încap destul de multe biberoane și accesorii, iar acesta e un superr avantaj

Avantaje

Rapid, incapator, usor de folosit

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF291/00 Sterilizator electric

Date of Use 2026-04-10

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF291/00 Sterilizator electric

Date of Use 2026-04-10

30/11/2025

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF291/00 Sterilizator electric

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF291/00 Sterilizator electric

01/07/2025

România

România

Recomand cu mare drag!

Îl folosim de la nașterea fetiței, este foarte util, sterilizează in 10min. Nu știu ce ne-am fi făcut fără el!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF291/00 Sterilizator electric

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF291/00 Sterilizator electric

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultatele testelor sunt furnizate de un laborator de testare independent.

  2. În perioada de tranziţie, este posibil să primeşti fie ambalajul vechi, fie pe cel nou, pe bază de hârtie