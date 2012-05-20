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Producție oprită

Philips AventSCF680/62 Classic baby bottle

SCF680/62

4.6

| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs

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Începere uşoară a hrănirii datorită supapei unice a tetinei

Supapa unică a tetinei se ajustează după ritmul de hrănire al bebeluşului tău. Laptele va curge în ritmul ales de bebeluşul tău, reducând astfel supra-hrănirea, expectorarea, eructaţiile şi gazele intestinale

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Somnul şi alimentația sunt vitale pentru sănătatea şi fericirea bebeluşului. A fost efectuat un studiu clinic pentru a afla dacă designul biberonului pentru sugari afectează „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biberonul Philips Avent Classic reduce agitaţia cu aproximativ 28 de min. pe zi, faţă de biberonul de comparaţie (46 min vs 74 min, p=0.05). Acest lucru este valabil în special noaptea.**

Formă ergonomică pentru confort maxim

Formă ergonomică pentru confort maxim

Datorită formei unice, biberonul este uşor de ţinut şi de prins în orice direcţie, pentru confort maxim, chiar şi pentru mânuţele bebeluşului.

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Recenzii

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4.6

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

jest podobna do piersi matki

ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

20/05/2012

Polska

Polska

Produkt doskonały

Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.

Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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