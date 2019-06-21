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Producție oprită
Concepută pentru confort
Stresul sau graba pot îngreuna eliberarea laptelui precum şi producţia ta de lapte matern. Pompa de sân Philips Avent SCF312/01 a fost proiectată pentru a spori confortul atunci când pompezi.
Include un biberon de 4 oz
Numai pompa electrică de sân Philips Avent are o memorie unică, care învaţă ritmul tău personal de pompare, pentru confort maxim
Pompa pentru sân Philips Avent cu aspirare delicată simulează acţiunea de supt a bebeluşului pentru mai mult confort
Scopul acestei perne unice, active de masaj este de a contribui la stimularea lactaţiei naturale
4.7
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Ana28
21/06/2019
România
Un produs exceptional
Am folosit acesta pompa cu mare usurinta, este foarte practica fiindca este electronica. Mi-a usurat munca si nu am avut nicio problema cu ea.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân
Claudia03
14/06/2019
România
Un produs excelent
Recomand cu mare incrdere aceasta pompa. Este eficienta, usor de folosit si foarte practica. Recenzie in cadrul campaniei Philips Avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân
Lidi
25/10/2019
Magyarország
Könnyű, gyors használat.
Egy pici baba mellett sokszor elengedhetetlen a gyorsaság! Ez a termék megkönnyítette az életem.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF312/01 Elektromos mellszívó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF312/01 Elektromos mellszívó