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Producție oprită

Philips AventPompă electronică simplă pentru sân

SCF312/01

4.7

| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Concepută pentru confort

Stresul sau graba pot îngreuna eliberarea laptelui precum şi producţia ta de lapte matern. Pompa de sân Philips Avent SCF312/01 a fost proiectată pentru a spori confortul atunci când pompezi.

Vezi toate beneficiile

Pompă de sân pentru un confort optim, cu pernuţe de masaj

Concepută pentru confort

  • Include un biberon de 4 oz

Reţine ritmul tău personal

Reţine ritmul tău personal

Numai pompa electrică de sân Philips Avent are o memorie unică, care învaţă ritmul tău personal de pompare, pentru confort maxim

Rezultate eficiente dar obţinute cu delicateţe

Rezultate eficiente dar obţinute cu delicateţe

Pompa pentru sân Philips Avent cu aspirare delicată simulează acţiunea de supt a bebeluşului pentru mai mult confort

Pernă moale de masaj patentată cu 5 petale

Pernă moale de masaj patentată cu 5 petale

Scopul acestei perne unice, active de masaj este de a contribui la stimularea lactaţiei naturale

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.7

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
2
1

21/06/2019

România

România

Un produs exceptional

Am folosit acesta pompa cu mare usurinta, este foarte practica fiindca este electronica. Mi-a usurat munca si nu am avut nicio problema cu ea.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân

14/06/2019

România

România

Un produs excelent

Recomand cu mare incrdere aceasta pompa. Este eficienta, usor de folosit si foarte practica. Recenzie in cadrul campaniei Philips Avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF312/01 Pompă electronică simplă pentru sân

25/10/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű, gyors használat.

Egy pici baba mellett sokszor elengedhetetlen a gyorsaság! Ez a termék megkönnyítette az életem.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF312/01 Elektromos mellszívó

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF312/01 Elektromos mellszívó

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