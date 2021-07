Copiii mai mici de 3 ani nu pot utiliza o piesă bucală, astfel încât tratamentul administrat prin intermediul unui distanţier trebuie realizat cu ajutorul unei măşti faciale1. Când masca facială este potrivită incorect, există scurgeri în jurul acesteia, care pot avea ca rezultat diminuarea volumului de medicament inhalat3. Pentru a preveni scurgerile, trebuie să susţii masca facială ferm pe obrajii copilului. Această manevră îl va face pe copil să plângă şi să agite în timpul tratamentului. Plânsul va cauza inhalarea în mai mare măsură a medicamentului în stomac şi mai puţin în plămâni, acolo unde acesta este necesar. Masca Philips LiteTouch este prevăzută cu o garnitură moale, cu profil modelat, astfel încât să se adapteze corect pe conturul facial al pacientului şi să fie uşor de potrivit, creând mai puţin disconfort decât în cazul utilizării măştilor convenţionale pentru camerele de retenţie cu supapă2 – în special în cazul copiilor mici. De asemenea, alege o cameră de volum mic (sub 350 ml), cum este camera OptiChamber Diamond. În cazul camerelor mai mari, este nevoie de mai multe respiraţii şi de mai mult timp pentru administrarea întregului volum de medicament al unei singure doze4. Masca LiteTouch şi un distanţier cu volum redus cum este OptiChamber Diamond te pot ajuta să îi administrezi copilului medicaţia mai rapid şi mai confortabil.

