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Producție oprită

Philips AventSCF686/61 Classic baby bottle

SCF686/61

4.8

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

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Începere uşoară a hrănirii datorită supapei unice a tetinei

Supapa unică a tetinei se ajustează după ritmul de hrănire al bebeluşului tău. Laptele va curge în ritmul ales de bebeluşul tău, reducând astfel supra-hrănirea, expectorarea, eructaţiile şi gazele intestinale

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Somnul şi alimentația sunt vitale pentru sănătatea şi fericirea bebeluşului. A fost efectuat un studiu clinic pentru a afla dacă designul biberonului pentru sugari afectează „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biberonul Philips Avent Classic reduce agitaţia cu aproximativ 28 de min. pe zi, faţă de biberonul de comparaţie (46 min vs 74 min, p=0.05). Acest lucru este valabil în special noaptea.**

Formă ergonomică pentru confort maxim

Formă ergonomică pentru confort maxim

Datorită formei unice, biberonul este uşor de ţinut şi de prins în orice direcţie, pentru confort maxim, chiar şi pentru mânuţele bebeluşului.

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Recenzii

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4.8

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Świetny produkt.

Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

idealny produkt

butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt napewno posłuży bardzo długo

Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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