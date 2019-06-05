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O hrănire corespunzătoare, un somn liniştit
Agitaţia este de departe una dintre cele mai comune probleme cu care se confruntă mămicile şi micuţii lor. Biberonul Philips Avent Advanced Classic reduce în mod semnificativ colicii*** şi agitaţia. Agitaţia este redusă în special noaptea.**
Advanced Classic
9 oz
Tetină cu debit lent
Somnul şi alimentația sunt vitale pentru sănătatea şi fericirea bebeluşului. A fost efectuat un studiu clinic pentru a afla dacă designul biberonului pentru sugari afectează „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biberonul Philips Avent Classic reduce agitaţia cu aproximativ 28 de min. pe zi, faţă de biberonul de comparaţie (46 min vs 74 min, p=0.05). Acest lucru este valabil în special noaptea.**
În timp ce bebeluşul se hrăneşte, bordura unică a tetinei Avent se pliază, pt. a permite pătr. aerului în sticlă, nu în burtica acestuia. Ca în cazul alăpt. nat., bebeluşul tău contr. curg. lapt.
Sunt disponibile cinci rate de curgere diferite pentru tetine.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Elena22
05/06/2019
România
Folosesc acest produs si este foarte bun .
Fetița mea nu are colici , nu mai trage aer . Recomand acest produs .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF663/28 Biberon pentru hrănire naturală extrem de rezistent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF663/28 Biberon pentru hrănire naturală extrem de rezistent
Un studiu clinic a demonstrat că la vârsta de două săptămâni bebeluşii au fost mai puţin agitaţi decât cei hrăniţi cu alt biberon. (Studiu desfăşurat de Institute of Child Health, Londra. 2008.)
Un studiu clinic a arătat că, la vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Avent au prezentat mai puţine colici decât sugarii hrăniţi cu alt biberon de marcă, în special noaptea.