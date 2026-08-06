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  • Susținem împreună Rețeaua Zâmbetelor

    Susținem împreună Rețeaua Zâmbetelor

    un proiect dezvoltat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România

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  • Epilare #calumea, fără ras, tras sau smuls

    Epilare #calumea, fără ras, tras sau smuls

    Epilator IPL Lumea

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  • Aparat de ras delicat cu pielea, special conceput pentru zonele intime

    Aparat de ras delicat cu pielea, special conceput pentru zonele intime

    Philips OneBlade Intimate

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Gama de îngrijire personală

Curăță placa bacteriană și îngrijește dinții

Periuțe de dinți Sonicare

Periuțe de dinți Sonicare

Bărbierește confortabil cu extra protecție pentru piele

Aparate de bărbierit

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Epilare acasă ca la salon

Philips Lumea IPL

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Pompe pentru sân

Pompe pentru sân

Pompe pentru sân
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Produsele noastre îi ajută pe părinți să aibă grijă de bebeluși
Philips Avent
Produsele noastre îi ajută pe părinți să aibă grijă de bebeluși

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Sunetul care ne conectează pe toţi
Căşti Philips
Sunetul care ne conectează pe toţi

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  • Acces la reducerile lunare
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