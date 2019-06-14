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Producție oprită
2 biberoane
4 oz/125 ml
Tetină cu debit pentru nou-născut
Peste 0 luni
Supapa unică a tetinei se ajustează după ritmul de hrănire al bebeluşului tău. Laptele va curge în ritmul ales de bebeluşul tău, reducând astfel supra-hrănirea, expectorarea, eructaţiile şi gazele intestinale
Somnul şi alimentația sunt vitale pentru sănătatea şi fericirea bebeluşului. A fost efectuat un studiu clinic pentru a afla dacă designul biberonului pentru sugari afectează „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biberonul Philips Avent Classic reduce agitaţia cu aproximativ 28 de min. pe zi, faţă de biberonul de comparaţie (46 min vs 74 min, p=0.05). Acest lucru este valabil în special noaptea.**
Datorită formei unice, biberonul este uşor de ţinut şi de prins în orice direcţie, pentru confort maxim, chiar şi pentru mânuţele bebeluşului.
5.0
din 5
22
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Irina87
14/06/2019
România
Cel mai bun produs
"Recenzie pentru campania Philips Avent " Biberonul Avent a devenit de neînlocuit datorita ușurinței cu care se pune laptele praf. Noaptea mai ales, orice minut de somn contează, asa ca pentru mine a gust un real folos.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+
Adee
14/06/2019
România
Recenzie din Campania Philips Avent
Recomand cu drag!Calitate garantata;hranire usoara a bebelusului,fara scurgere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+
PopaAlexandra
03/07/2018
România
Acest produs a fost și este foarte bun.
Toate produsele Philips sunt super ok. Fetita mea a fost și este foarte incantata de el. Abia așteptăm să folosim și alte produse din gama Philips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF680/17 Biberon Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF680/17 Biberon Classic
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011
Un studiu clinic a arătat că, la vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Avent au prezentat mai puţine colici decât sugarii hrăniţi cu alt biberon de marcă, în special noaptea.