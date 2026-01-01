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Producție oprită

Philips AventPompă electronică simplă pentru sân

SCF292/13

Concepută pentru confort
Pompa noastră unică Out & About fără BPA este concepută cu o memorie electronică care îţi oferă control prin reţinerea preferinţelor tale.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Inspirată din natură

Concepută pentru confort

  • Set "Out and about"

Cu geantă izolată şi ambalaje la rece

Cu geantă izolată şi ambalaje la rece

Tot ce îţi trebuie pentru a asigura rezerva cu lapte şi a colecta şi păstra laptele matern când eşti departe de bebeluş.

Perniţele moi de masaj stimulează detensionarea naturală, la fel ca un bebeluş.

Perniţele moi de masaj stimulează detensionarea naturală, la fel ca un bebeluş.

Perniţele de masaj brevetate Philips Avent se flexează în interior şi în exterior, imitând acţiunea de supt a bebeluşului şi sunt destinate să contribuie la stimularea unei detensionări rapide şi naturale.

Vacuumul delicat simulează suptul, pt. un debit constant

Vacuumul delicat simulează suptul de către bebeluş, asigurând un debit de lapte constant, care cere mai puţină pompare.

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 