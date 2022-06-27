Aplică impulsuri delicate de lumină pentru a preveni creșterea părului.
Philips Lumea IPL trimite impulsuri delicate de lumină către rădăcina firului de păr pentru a preveni creșterea timp de până la 18 luni¹. Formula SmartPulse îmbină în mod optim intensitatea luminii, culoarea și durata impulsului, oferind tratamente de epilare eficiente, sigure și blânde.
De ce este Philips Lumea IPL cea mai bună soluție pentru tine?
Eliminarea părului in 4 pași simpli
1. Rade sau epilează zona; testează mai întâi pe o zonă restrânsă. 2. Folosește SmartSkin pentru a seta intensitatea potrivită pentru tine. 3. Ține Philips Lumea la un unghi de 90° și apasă pe buton pentru a face aparatul să emită pulsațiile de lumină. 4. Continuă cu următoarea zonă vizată fără a reveni.
Sigur de utilizat pe față, axile, picioare și linia bikinilor
Accesoriile special concepute au o formă curbată care se potrivește perfect fiecărei zone a corpului. Acestea declanşează programe de tratament dedicate, pentru un tratament eficient care oferă 18 luni² de piele epilată
Confortabil și nedureros, chiar și în zonele sensibile
Senzorii SmartSkin integrați detectează nuanța pielii tale pentru a stabili intensitatea potrivită și confortabilă (1-5). În plus, ai posibilitatea de a ajusta manual setările în funcție de preferințele tale.
De ce Lumea în locul...
Lamei de ras?
Philips Lumea IPL ajută la eliminarea firelor inestetice crescute pe sub piele cauzate de lamă, lăsând piele fină. Uită de epilarea zilnică și rezultatele de scurtă durată și bucură-te de până la 18 luni de piele fină, fără păr.
Epilării cu ceară?
Tehnologia IPL prin impulsurile de lumină stimulează foliculii să intre în faza de repaus. Ca rezultat, părul cade în mod natural, iar tratamentele regulate asigură îndepărtarea eficientă a părului confortabil și nedureros de pe întregul corp.
Laserului în salon?
Inspirată din saloanele profesionale, tehnologia IPL din Philips Lumea oferă un tratament delicat, alternativ epilării cu laser. Bucură-te de rezultate similare celor din salon, în confortul casei tale, la o fracțiune din cost!
Produs ales de peste 5,5 milioane de utilizatoare din întreaga lume
Rezultate dovedite clinic cu Philips Lumea
Obține rezultate rapide folosind aparatul doar o dată la două săptămâni pentru primele 4 ședințe (față de utilizarea săptămânală necesară la alte mărci). Apoi, sunt suficiente retușuri lunare pentru a menține pielea fină, fără păr, în confortul casei tale.
Sărbătorim 15 ani de Philips Lumea
Din 2010, Philips Lumea a transformat epilarea IPL acasă prin funcția SmartSkin, accesoriile care urmează contururile corpului, caracteristicile bazate pe inteligență artificială și rezultate la nivel de salon. Sărbătorim 15 ani ca brandul nr. 1 în IPL¹.
Philips Lumea, recomandată de Societatea Română de Dermatologie
ca fiind o soluție sigură şi eficientă de îndepărtare a părului pe termen lung. Efectuată corect şi conform manualului de utilizare, epilarea cu Philips Lumea IPL salvează timp preţios petrecut în saloanele de cosmetică, te scapă de frustrările cauzate de ceara încinsă sau de iritațiile provocate de lama de ras, poate trata şi preveni foliculita.
¹Sursă: Institut de cercetare lider pe piață, valoare retail MAT decembrie 2024.
²Rezultate vizibile după 3 ședințe de tratament. Rezultatul median: reducere a părului de 86% pe gambe, 70% zona bikini. 67% axile la 18 luni. Întrucât ne aflăm într-un proces de tranziție către noi ambalaje, este posibil să găsiți în piață și produse cu mesajul anterior „12 luni de reducere a părului”. Vă asigurăm că produsul achiziționat are aceeași eficacitate conform noilor noastre cercetări, prin care beneficiile se extind până la 18 luni de reducere a părului
Primești un voucher de -15%* la prima comandă
Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:
Făcând clic pe link, veți părăsi site-ul web oficial Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Orice link-uri către site-uri web ale terților care pot apărea pe acest site sunt furnizate numai pentru comoditatea dumneavoastră și nu reprezintă în niciun fel afiliere sau aprobare a informațiilor furnizate pe acele site-uri web conectate. Philips nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel cu privire la site-urile web ale unor terțe părți sau la informațiile conținute în acestea.