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Producție oprită

Philips AventSCF683/61 Classic baby bottle

SCF683/61

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Începere uşoară a hrănirii datorită supapei unice a tetinei

Supapa unică a tetinei se ajustează după ritmul de hrănire al bebeluşului tău. Laptele va curge în ritmul ales de bebeluşul tău, reducând astfel supra-hrănirea, expectorarea, eructaţiile şi gazele intestinale

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Somnul şi alimentația sunt vitale pentru sănătatea şi fericirea bebeluşului. A fost efectuat un studiu clinic pentru a afla dacă designul biberonului pentru sugari afectează „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biberonul Philips Avent Classic reduce agitaţia cu aproximativ 28 de min. pe zi, faţă de biberonul de comparaţie (46 min vs 74 min, p=0.05). Acest lucru este valabil în special noaptea.**

Formă ergonomică pentru confort maxim

Formă ergonomică pentru confort maxim

Datorită formei unice, biberonul este uşor de ţinut şi de prins în orice direcţie, pentru confort maxim, chiar şi pentru mânuţele bebeluşului.

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