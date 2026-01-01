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Producție oprită
SCF683/61
Supapa unică a tetinei se ajustează după ritmul de hrănire al bebeluşului tău. Laptele va curge în ritmul ales de bebeluşul tău, reducând astfel supra-hrănirea, expectorarea, eructaţiile şi gazele intestinale
Somnul şi alimentația sunt vitale pentru sănătatea şi fericirea bebeluşului. A fost efectuat un studiu clinic pentru a afla dacă designul biberonului pentru sugari afectează „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biberonul Philips Avent Classic reduce agitaţia cu aproximativ 28 de min. pe zi, faţă de biberonul de comparaţie (46 min vs 74 min, p=0.05). Acest lucru este valabil în special noaptea.**
Datorită formei unice, biberonul este uşor de ţinut şi de prins în orice direcţie, pentru confort maxim, chiar şi pentru mânuţele bebeluşului.
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