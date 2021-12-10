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Producție oprită
1 biberon
11 oz/330 ml
Tetină cu debit variabil
Peste 3 luni
Supapa unică a tetinei se ajustează după ritmul de hrănire al bebeluşului tău. Laptele va curge în ritmul ales de bebeluşul tău, reducând astfel supra-hrănirea, expectorarea, eructaţiile şi gazele intestinale
Somnul şi alimentația sunt vitale pentru sănătatea şi fericirea bebeluşului. A fost efectuat un studiu clinic pentru a afla dacă designul biberonului pentru sugari afectează „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biberonul Philips Avent Classic reduce agitaţia cu aproximativ 28 de min. pe zi, faţă de biberonul de comparaţie (46 min vs 74 min, p=0.05). Acest lucru este valabil în special noaptea.**
Datorită formei unice, biberonul este uşor de ţinut şi de prins în orice direcţie, pentru confort maxim, chiar şi pentru mânuţele bebeluşului.
4.9
din 5
140
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Pisicuța 20
10/12/2021
România
Sunt f mulțumită de produs !
L am achizițonat in urma review urilor bune si da nu regret deloc! Se observa o ameliorare a colicilor si a agitatiei la bebelusi! Bebele meu a acceptat f repede tetina ! Recomand cu mare incredere !
Avantaje
Sistem intelgent anticolici!
Dezavantaje
Mi ar fi placut sa fi existat si variante de 180ml/220 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici
Micky09
28/07/2020
România
Parte a unei promoții
Este un produs excelent
Am incercat si alte biberoane pana sa ajung la Philips, aveam ca la farmacie si fetita le refuza pe toate. Acum numai din acestea cumpar si nu am probleme. Sunt super!!! Recenzie din Campania Philips
Avantaje
Te scuteste din a cumpara alte zeci de biberoane, inutilizabile
Dezavantaje
Nu are
Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici
Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici
Anca86
27/07/2020
România
Parte a unei promoții
Foarte util
Îmi place acest produs. L-am folosit cu încredere pentru ambii copii, foarte bun sistemul anti colici. Recomand cu drag!
Avantaje
Sistemul anti colici
Dezavantaje
Puțin cam greu de ținut în mână de bebe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011
La vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţini colici decât sugarii hrăniţi cu un biberon convenţional. La vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţină agitaţie decât sugarii hrăniţi cu un biberon convenţional.