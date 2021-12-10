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  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

Producție oprită

Philips AventBiberon Classic

SCF686/17

4.9
| (140) Recenzii | 98% recomandă acest produs
S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
Biberonul nostru Classic este biberonul în care mamele au încredere de 30 de ani şi continuă să fie alegerea preferată a multor mame. Creat pentru o experienţă de hrănire simplă şi plăcută, s-a dovedit clinic că acest biberon reduce colicii şi disconfortul.*
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Fiabil de 30 de ani

S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

  • 1 biberon

  • 11 oz/330 ml

  • Tetină cu debit variabil

  • Peste 3 luni

Începere uşoară a hrănirii datorită supapei unice a tetinei

Supapa unică a tetinei se ajustează după ritmul de hrănire al bebeluşului tău. Laptele va curge în ritmul ales de bebeluşul tău, reducând astfel supra-hrănirea, expectorarea, eructaţiile şi gazele intestinale

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Somnul şi alimentația sunt vitale pentru sănătatea şi fericirea bebeluşului. A fost efectuat un studiu clinic pentru a afla dacă designul biberonului pentru sugari afectează „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biberonul Philips Avent Classic reduce agitaţia cu aproximativ 28 de min. pe zi, faţă de biberonul de comparaţie (46 min vs 74 min, p=0.05). Acest lucru este valabil în special noaptea.**

Formă ergonomică pentru confort maxim

Formă ergonomică pentru confort maxim

Datorită formei unice, biberonul este uşor de ţinut şi de prins în orice direcţie, pentru confort maxim, chiar şi pentru mânuţele bebeluşului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

140

Recenzii

98%

recomandă acest produs

2

10/12/2021

România

România

Sunt f mulțumită de produs !

L am achizițonat in urma review urilor bune si da nu regret deloc! Se observa o ameliorare a colicilor si a agitatiei la bebelusi! Bebele meu a acceptat f repede tetina ! Recomand cu mare incredere !

Avantaje

Sistem intelgent anticolici!

Dezavantaje

Mi ar fi placut sa fi existat si variante de 180ml/220 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici

28/07/2020

România

România

Este un produs excelent

Am incercat si alte biberoane pana sa ajung la Philips, aveam ca la farmacie si fetita le refuza pe toate. Acum numai din acestea cumpar si nu am probleme. Sunt super!!! Recenzie din Campania Philips

Avantaje

Te scuteste din a cumpara alte zeci de biberoane, inutilizabile

Dezavantaje

Nu are

Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici

Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici

27/07/2020

România

România

Foarte util

Îmi place acest produs. L-am folosit cu încredere pentru ambii copii, foarte bun sistemul anti colici. Recomand cu drag!

Avantaje

Sistemul anti colici

Dezavantaje

Puțin cam greu de ținut în mână de bebe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011

  2. La vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţini colici decât sugarii hrăniţi cu un biberon convenţional. La vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţină agitaţie decât sugarii hrăniţi cu un biberon convenţional.