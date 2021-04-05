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  • Pompă de sân proiectată pentru confort
  • Pompă de sân proiectată pentru confort
  • Pompă de sân proiectată pentru confort
  • Pompă de sân proiectată pentru confort
  • Pompă de sân proiectată pentru confort
  • Pompă de sân proiectată pentru confort

Producție oprită

Philips AventPompă manuală pentru sân

SCF310/13

4.6
| (24) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Pompă de sân proiectată pentru confort
Stresul sau graba pot îngreuna eliberarea laptelui matern. Aşadar, starea de confort şi relaxare ajută cu adevărat. Pompa de sân Philips Avent SCF310/13 a fost proiectată pentru a spori confortul atunci când îţi colectezi laptele.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Pernă unică activă de masaj pentru un confort optim

Pompă de sân proiectată pentru confort

  • Set "Out and about"

Rezultate dovedite clinic*

Rezultate dovedite clinic*

Pompa pt. sân Philips Avent cu aspiraţie delic. simulează acţiunea nat. de supt a bebeluşului şi colect. mai mult lapte decât o pompă el. dublă de spital*

Pernă moale de masaj patentată cu 5 petale

Pernă moale de masaj patentată cu 5 petale

Scopul acestei perne unice, active de masaj este de a contribui la stimularea lactaţiei naturale

Sistem unic pentru depozitarea uşoară a laptelui

Sistem unic pentru depozitarea uşoară a laptelui

Simplifică-ţi viaţa depoz. lapt. obţ. cu ajut. pompei direct într-unul dintre biber. disp. în cadrul bogatei game Philips Avent şi în cont. de depoz. a lapt. de sân pt. frig. sau cong.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

24

Recenzii

95%

recomandă acest produs

2
1

05/04/2021

România

România

Multumita

Sunt foarte multumita de acest produs,este ușor de folosit m-a ajuta în alăptarea bebelușului,îl recomand cu drag.Raport preț calitate multumita

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF310/20 Pompă manuală pentru sân

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF310/20 Pompă manuală pentru sân

10/06/2019

România

România

Usor de folosit.

Sunt foarte multumita. Mulgi si lasi direct in recipient in cazul in care pleci si ladi bebe ul cu soacra ,in cazul meu .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF310/12 Pompă manuală pentru sân

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF310/12 Pompă manuală pentru sân

04/06/2019

România

România

Acest produs este extraordinar de usor de folosit

Recomand acest produs, deoarece este usor de utilizat, calitate superioara

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF310/12 Pompă manuală pentru sân

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF310/12 Pompă manuală pentru sân

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Dovedit clinic că sunt mai rapide la colectarea volumului de lapte într-un interval de 20 de minute decât o pompă pentru sân dublă de calitate spitalicească, cu utilizare pentru pomparea secvenţială la mame de sugari prematuri.