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Producție oprită
Set "Out and about"
Pompa pt. sân Philips Avent cu aspiraţie delic. simulează acţiunea nat. de supt a bebeluşului şi colect. mai mult lapte decât o pompă el. dublă de spital*
Scopul acestei perne unice, active de masaj este de a contribui la stimularea lactaţiei naturale
Simplifică-ţi viaţa depoz. lapt. obţ. cu ajut. pompei direct într-unul dintre biber. disp. în cadrul bogatei game Philips Avent şi în cont. de depoz. a lapt. de sân pt. frig. sau cong.
Noutăţi
4.6
din 5
24
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Geo84
05/04/2021
România
Multumita
Sunt foarte multumita de acest produs,este ușor de folosit m-a ajuta în alăptarea bebelușului,îl recomand cu drag.Raport preț calitate multumita
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF310/20 Pompă manuală pentru sân
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF310/20 Pompă manuală pentru sân
Allexandraaa12
10/06/2019
România
Usor de folosit.
Sunt foarte multumita. Mulgi si lasi direct in recipient in cazul in care pleci si ladi bebe ul cu soacra ,in cazul meu .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF310/12 Pompă manuală pentru sân
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF310/12 Pompă manuală pentru sân
Alina25
04/06/2019
România
Acest produs este extraordinar de usor de folosit
Recomand acest produs, deoarece este usor de utilizat, calitate superioara
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF310/12 Pompă manuală pentru sân
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF310/12 Pompă manuală pentru sân
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Dovedit clinic că sunt mai rapide la colectarea volumului de lapte într-un interval de 20 de minute decât o pompă pentru sân dublă de calitate spitalicească, cu utilizare pentru pomparea secvenţială la mame de sugari prematuri.