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Producție oprită

Philips AventBiberon Classic

SCF680/17

5

| (22) Recenzii | 100% recomandă acest produs

S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

Biberonul nostru Classic este biberonul în care mamele au încredere de 30 de ani şi continuă să fie alegerea preferată a multor mame. Creat pentru o experienţă de hrănire simplă şi plăcută, s-a dovedit clinic că acest biberon reduce colicii şi disconfortul.*

Vezi toate beneficiile

Fiabil de 30 de ani

S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

  • 1 biberon

  • 4 oz/125 ml

  • Tetină cu debit pentru nou-născut

  • Peste 0 luni

Începere uşoară a hrănirii datorită supapei unice a tetinei

Supapa unică a tetinei se ajustează după ritmul de hrănire al bebeluşului tău. Laptele va curge în ritmul ales de bebeluşul tău, reducând astfel supra-hrănirea, expectorarea, eructaţiile şi gazele intestinale

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Somnul şi alimentația sunt vitale pentru sănătatea şi fericirea bebeluşului. A fost efectuat un studiu clinic pentru a afla dacă designul biberonului pentru sugari afectează „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biberonul Philips Avent Classic reduce agitaţia cu aproximativ 28 de min. pe zi, faţă de biberonul de comparaţie (46 min vs 74 min, p=0.05). Acest lucru este valabil în special noaptea.**

Formă ergonomică pentru confort maxim

Formă ergonomică pentru confort maxim

Datorită formei unice, biberonul este uşor de ţinut şi de prins în orice direcţie, pentru confort maxim, chiar şi pentru mânuţele bebeluşului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

22

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

14/06/2019

România

România

Cel mai bun produs

"Recenzie pentru campania Philips Avent " Biberonul Avent a devenit de neînlocuit datorita ușurinței cu care se pune laptele praf. Noaptea mai ales, orice minut de somn contează, asa ca pentru mine a gust un real folos.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+

14/06/2019

România

România

Recenzie din Campania Philips Avent

Recomand cu drag!Calitate garantata;hranire usoara a bebelusului,fara scurgere

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+

03/07/2018

România

România

Acest produs a fost și este foarte bun.

Toate produsele Philips sunt super ok. Fetita mea a fost și este foarte incantata de el. Abia așteptăm să folosim și alte produse din gama Philips.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF680/17 Biberon Classic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF680/17 Biberon Classic

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Referințe

  1. 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011

  2. Un studiu clinic a arătat că, la vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Avent au prezentat mai puţine colici decât sugarii hrăniţi cu alt biberon de marcă, în special noaptea.