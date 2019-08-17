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Producție oprită

Philips AventPompă electronică simplă pentru sân

SCF302/01

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Concepută pentru confort
Pompa manuală unică Philips Avent fără BPA SCF302/01 asigură eficienţă sporită, fiind dovedit clinic că aceasta colectează mai mult lapte decât o pompă electrică dublă de spital*.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Pompă de sân inspirată de natură

Concepută pentru confort

Vacuumul delicat simulează suptul, pt. un debit constant

Vacuumul delicat simulează suptul de către bebeluş, asigurând un debit de lapte constant, care cere mai puţină pompare.

Perniţele moi de masaj stimulează detensionarea naturală, la fel ca un bebeluş.

Perniţele moi de masaj stimulează detensionarea naturală, la fel ca un bebeluş.

Perniţele de masaj brevetate Philips Avent se flexează în interior şi în exterior, imitând acţiunea de supt a bebeluşului şi sunt destinate să contribuie la stimularea unei detensionări rapide şi naturale.

Învaţă şi continuă ritmul de pompare

Învaţă şi continuă ritmul de pompare

Memoria electronică învaţă la atingerea unui buton, continuă ritmul tău de pompare.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

17/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon praktikus.

Jól, egyszerűen kezelhető, tökéletes választás, jó szívóerő.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF302/01 Elektromos mellszívó

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF302/01 Elektromos mellszívó

27/04/2021

Srbija

Srbija

Nesto sto svakoj novoj mami treba

Olaksanje za nove mame, koje moraju da izmlazaju mleko...u velikom umoru, iscrpljenosti, bar nesto da bude olaksavajuca okolnost. Kao ova pumpica. Moje iskrene preporuke!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 