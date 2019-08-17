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Producție oprită
Vacuumul delicat simulează suptul de către bebeluş, asigurând un debit de lapte constant, care cere mai puţină pompare.
Perniţele de masaj brevetate Philips Avent se flexează în interior şi în exterior, imitând acţiunea de supt a bebeluşului şi sunt destinate să contribuie la stimularea unei detensionări rapide şi naturale.
Memoria electronică învaţă la atingerea unui buton, continuă ritmul tău de pompare.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Mano10
17/08/2019
Magyarország
Nagyon praktikus.
Jól, egyszerűen kezelhető, tökéletes választás, jó szívóerő.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF302/01 Elektromos mellszívó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF302/01 Elektromos mellszívó
Majche
27/04/2021
Srbija
Nesto sto svakoj novoj mami treba
Olaksanje za nove mame, koje moraju da izmlazaju mleko...u velikom umoru, iscrpljenosti, bar nesto da bude olaksavajuca okolnost. Kao ova pumpica. Moje iskrene preporuke!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.