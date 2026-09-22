Soluții de andocare

Bucură-te de confortul unei conexiuni printr-un singur cablu, care îți simplifică spațiul de lucru și te ajută să fii mai productiv cu monitoarele Philips cu andocare USB-C. Cu un singur cablu, poți prelungi autonomia bateriei laptopului, fără a avea nevoie de adaptoare de alimentare suplimentare.