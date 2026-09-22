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Pentru gaming
Redefinirea productivităţii fluxului de lucruv
Discover Philips eco-friendly monitors with energy efficiency, recyclable packaging, and compliance with global environmental standards.
Descoperă monitoarele cu andocare USB-C Philips care îţi aduc ordine şi confort în spaţiul tău de lucru digital. Ia-ţi adio de la încărcătoare şi cabluri de alimentare!
Inovație în fiecare pixel
Ce diferențiază monitoarele Philips?
Monitoarele Philips oferă imagini vibrante, funcții inteligente și un design elegant—perfecte atât pentru lucru, cât și pentru acasă. Bucură-te zilnic de performanță de top, utilizare intuitivă și imagini impecabil de clare.
Monitoarele Philips îndeplinesc cerinţele profesioniştilor polivalenţi şi dinamici din zilele noastre, oferind o gamă vastă de soluţii inovatoare concepute pentru a maximiza productivitatea, a furniza imagini realiste, a spori bunăstarea şi a proteja mediul.
Gama de monitoare Philips pentru uz casnic oferă utilizatorilor o selecție bogată și variată de display-uri, inspirate de stilurile de viață moderne, pline de dinamism și diversitate.
Evnia este vizionară și inventivă. Abordarea noastră pionieră și incluzivă urmărește să creeze o ambianță modernă în universul gamingului, valorificând în același timp expertiza și experiența brandului Philips.
Optimizat pentru firme mici și mijlocii. Conceput pentru succes.
TCO Certified Edge
Alege monitoarele Philips cu certificare TCO pentru inovație, performanță și sustenabilitate. Concepute pentru cei care pun preț pe calitate și pe un impact redus asupra mediului.
Monitorul Philips pentru videoconferințe oferă o soluție completă și ușor de utilizat pentru apelurile video, integrând camera web, microfonul și difuzoarele pentru o experiență audio-video completă.
Bucură-te de confortul unei conexiuni printr-un singur cablu, care îți simplifică spațiul de lucru și te ajută să fii mai productiv cu monitoarele Philips cu andocare USB-C. Cu un singur cablu, poți prelungi autonomia bateriei laptopului, fără a avea nevoie de adaptoare de alimentare suplimentare.
Descoperă culori vii și naturale, tonuri de negru perfecte și imagini fluide cu monitoarele Philips OLED și QD-OLED, concepute pentru o calitate vizuală excepțională și o experiență de vizionare captivantă.
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