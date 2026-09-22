ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Parte integrantă din rutina ta, acasă și la birou.

Monitoare Philips

Parte integrantă din rutina ta, acasă și la birou.

Vezi toate monitoarele

Pentru gaming

49M2C8900/00

Monitor pentru jocuri QD OLED
Monitor pentru jocuri QD OLED
Jocuri dincolo de inovaţie
Pentru experiență

Pentru experiență

Redefinirea productivităţii fluxului de lucruv

Green monitors | Philips

Green monitors | Philips

Discover Philips eco-friendly monitors with energy efficiency, recyclable packaging, and compliance with global environmental standards.

Monitoare cu andocare USB-C

Monitoare cu andocare USB-C

Descoperă monitoarele cu andocare USB-C Philips care îţi aduc ordine şi confort în spaţiul tău de lucru digital. Ia-ţi adio de la încărcătoare şi cabluri de alimentare!

Afișează mai mult
Ce diferențiază monitoarele Philips?

Inovație în fiecare pixel

Ce diferențiază monitoarele Philips?

Monitoarele Philips oferă imagini vibrante, funcții inteligente și un design elegant—perfecte atât pentru lucru, cât și pentru acasă. Bucură-te zilnic de performanță de top, utilizare intuitivă și imagini impecabil de clare.

Categoriile noastre de top

Colecţie de uz profesional

Monitoarele Philips îndeplinesc cerinţele profesioniştilor polivalenţi şi dinamici din zilele noastre, oferind o gamă vastă de soluţii inovatoare concepute pentru a maximiza productivitatea, a furniza imagini realiste, a spori bunăstarea şi a proteja mediul.

Află mai multe
Colecţie de uz profesional
Utilizare acasa

Utilizare acasa

Gama de monitoare Philips pentru uz casnic oferă utilizatorilor o selecție bogată și variată de display-uri, inspirate de stilurile de viață moderne, pline de dinamism și diversitate.

Află mai multe

Colecție de jocuri

Evnia este vizionară și inventivă. Abordarea noastră pionieră și incluzivă urmărește să creeze o ambianță modernă în universul gamingului, valorificând în același timp expertiza și experiența brandului Philips.

Află mai multe
Colecție de jocuri
De ce să alegi monitoarele Philips pentru afaceri SMB?

De ce să alegi monitoarele Philips pentru afaceri SMB?

Optimizat pentru firme mici și mijlocii. Conceput pentru succes.

Monitoare pentru SMB
TCO Certified Edge

TCO Certified Edge

Angajați față de mediu

Alege monitoarele Philips cu certificare TCO pentru inovație, performanță și sustenabilitate. Concepute pentru cei care pun preț pe calitate și pe un impact redus asupra mediului.

Descoperă monitoarele TCO

Videoconferințe

Monitorul Philips pentru videoconferințe oferă o soluție completă și ușor de utilizat pentru apelurile video, integrând camera web, microfonul și difuzoarele pentru o experiență audio-video completă.

Descoperă mai multe
Videoconferințe
Soluții de andocare

Soluții de andocare

Bucură-te de confortul unei conexiuni printr-un singur cablu, care îți simplifică spațiul de lucru și te ajută să fii mai productiv cu monitoarele Philips cu andocare USB-C. Cu un singur cablu, poți prelungi autonomia bateriei laptopului, fără a avea nevoie de adaptoare de alimentare suplimentare.

Descoperă mai multe

OLED/QD-OLED

Descoperă culori vii și naturale, tonuri de negru perfecte și imagini fluide cu monitoarele Philips OLED și QD-OLED, concepute pentru o calitate vizuală excepțională și o experiență de vizionare captivantă.

Descoperă mai multe
OLED/QD-OLED
Cauți actualizări de software pentru produsele tale?

Asistență: software și drivere

Cauți actualizări de software pentru produsele tale?

Descarcă actualizarea software

    Servicii şi asistenţă pentru clienţi

    Obţine sfaturi şi recomandări pentru produsul tău, găseşte manuale, află cele mai bune sfaturi şi trucuri şi depanează orice probleme

    Pagina principală de asistenţă

    Găseşte materiale de suport şi multe altele

    Găseşte produsul potrivit

    Caută după numărul modelului şi găseşte informaţii specifice produsului

    Cumpără piese de schimb şi accesorii

    Găseşte piesele şi accesoriile produsului tău

    Obține -15% reducere la abonare

    • Oferte exclusive și coduri de reducere
    • Acces la reducerile lunare
    • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

    Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

    • Oferte exclusive și coduri de reducere
    • Acces la reducerile lunare
    • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips