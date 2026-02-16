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Sterilizator şi uscător de biberoane
Distruge 99,9% din germenii dăunători
Sterilizează şi usucă în doar 40 minute
Capacitate de 6 biberoane
Fără mirosuri neplăcute
Cu Philips Avent, sterilizarea este delicată, eficientă şi fără substanţe chimice. Toate sterilizatoarele utilizează puterea aburului pur – nimic altceva – pentru a distruge 99,9% din germenii nocivi*.
Doar 40 de minute sunt necesare pentru a pregăti biberoanele pentru următoarea masă a bebeluşului. După sterilizarea puternică cu abur, un jet concentrat de aer filtrat usucă biberonul şi accesoriile, care vor fi astfel pregătite imediat de utilizare.
Noua noastră tavă de scurgere protejează placa de încălzire de picăturile de lapte, reducând astfel posibilitatea apariţiei mirosurilor neplăcute.
4.9
din 5
217
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Mimi9409
16/02/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Perfect🤗
Exact ce căutam ! sterilizare și uscare. Un produs excelent
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF293/00 Sterilizator şi uscător de biberoane
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF293/00 Sterilizator şi uscător de biberoane
Iuliana Elena
13/07/2025
România
Recomand
În 40 de minute sterilizează si usucă. E perfect reduce timpul
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF293/00 Sterilizator şi uscător de biberoane
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF293/00 Sterilizator şi uscător de biberoane
Npatran
21/05/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Usucă perfect
Perfect.. Nu mai ai treaba cu nimic... Biberoane uscate și sterilizate perfect în 40 min
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF293/00 Sterilizator şi uscător de biberoane
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF293/00 Sterilizator şi uscător de biberoane
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultatele testelor sunt furnizate de un laborator de testare independent.
În perioada de tranziţie, este posibil să primeşti fie ambalajul vechi, fie pe cel nou, pe bază de hârtie