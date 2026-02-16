ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează
  • Sterilizează, usucă şi depozitează

Philips Avent PremiumSterilizator şi uscător de biberoane

SCF293/00

4.9
| (217) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Sterilizează, usucă şi depozitează
Fii gata pentru următoarea masă a bebeluşului în 40 de minute. Sterilizatorul şi uscătorul de biberoane Premium utilizează jeturi de aer filtrat pentru a usca biberoanele înainte de a se opri. Sterilizatorul este rapid şi igienic, distrugând 99,9% din germeni* pentru siguranţă la fiecare hrănire.
Vezi toate beneficiile
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Aburul puternic sterilizează, aerul filtrat usucă

Sterilizează, usucă şi depozitează

  • Sterilizator şi uscător de biberoane

  • Distruge 99,9% din germenii dăunători

  • Sterilizează şi usucă în doar 40 minute

  • Capacitate de 6 biberoane

  • Fără mirosuri neplăcute

Uită de bacteriile nocive

Uită de bacteriile nocive

Cu Philips Avent, sterilizarea este delicată, eficientă şi fără substanţe chimice. Toate sterilizatoarele utilizează puterea aburului pur – nimic altceva – pentru a distruge 99,9% din germenii nocivi*.

Un ciclu complet de sterilizare şi uscare durează doar 40 de minute

Un ciclu complet de sterilizare şi uscare durează doar 40 de minute

Doar 40 de minute sunt necesare pentru a pregăti biberoanele pentru următoarea masă a bebeluşului. După sterilizarea puternică cu abur, un jet concentrat de aer filtrat usucă biberonul şi accesoriile, care vor fi astfel pregătite imediat de utilizare.

Concepută pentru a reduce posibilitatea apariţiei mirosurilor neplăcute

Concepută pentru a reduce posibilitatea apariţiei mirosurilor neplăcute

Noua noastră tavă de scurgere protejează placa de încălzire de picăturile de lapte, reducând astfel posibilitatea apariţiei mirosurilor neplăcute.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.9

din 5

217

Recenzii

97%

recomandă acest produs

16/02/2026

România

România

Cumpărător verificat

Perfect🤗

Exact ce căutam ! sterilizare și uscare. Un produs excelent

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF293/00 Sterilizator şi uscător de biberoane

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF293/00 Sterilizator şi uscător de biberoane

13/07/2025

România

România

Recomand

În 40 de minute sterilizează si usucă. E perfect reduce timpul

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF293/00 Sterilizator şi uscător de biberoane

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF293/00 Sterilizator şi uscător de biberoane

21/05/2025

România

România

Cumpărător verificat

Usucă perfect

Perfect.. Nu mai ai treaba cu nimic... Biberoane uscate și sterilizate perfect în 40 min

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF293/00 Sterilizator şi uscător de biberoane

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF293/00 Sterilizator şi uscător de biberoane

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultatele testelor sunt furnizate de un laborator de testare independent.

  2. În perioada de tranziţie, este posibil să primeşti fie ambalajul vechi, fie pe cel nou, pe bază de hârtie