      Obtine o curățare eficientă de fiecare dată

       

      Philips Sonicare sărbătorește 30 de ani de tehnologie Sonicare. Cu peste 100 de ani de experiență de dezvoltare științifică, Philips Sonicare oferă instrumente avansate pentru a vă ajuta pacienții să își asigure o îngrijire orală corectă , adaptată timpurilor și stilului de viață actual.

       

      Tehnologia Sonicare, are acțiune dubla : mecanică și hidrodinamică, curăță inlcusiv în spațiile greu accesibile rezultând dinți curați și gingii sănătoase

      Afla mai multe despre tehnologia noastra

      Știri

      Înregistrează-ți periuța de dinți Philips Sonicare pentru un an suplimentar de garanție

      Oferta specială de produse pentru medici stomatologi

      Faceți cunoștintă cu noua metodă de curățare interdentară cu dușul Bucal Power Flosser

      Resurse

      prirucka

      Catalog

      Afla mai multe
      clinical-studies

      Studii clinice și de laborator

      Afla mai multe
      videoknihovna

      Bibliotecă video

      Afla mai multe

      Tipuri de pacienți

      Sănătatea orală

      Bolile parodontale se caracterizează în principal prin inflamația țesuturilor parodontale care, netratată, duce la lezarea ireversibilă a acestora și în cele din urmă la pierderea dinților

      Studii clinice privind igiena orală
      parodontiu philips sonicare

      Gama Philips Sonicare

       
        Periuţe de dinţi »

       
        Curațare interdentară »

       
        Capete de periere »

       
      Sfaturi de la experți »

      Vă interesează tehnologia sonică?


      Întâlnește-te cu un reprezentant Philips Sonicare și testează periuta.


      Doriti o prezentare? Data și ora sunt stabilite de dvs. Vom oferi băuturi răcoritoare. Invitația este valabilă pentru întreaga echipă stomatologică.

       

      Contact
      Informații despre workshop studenți
