Philips Sonicare sărbătorește 30 de ani de tehnologie Sonicare. Cu peste 100 de ani de experiență de dezvoltare științifică, Philips Sonicare oferă instrumente avansate pentru a vă ajuta pacienții să își asigure o îngrijire orală corectă , adaptată timpurilor și stilului de viață actual. Tehnologia Sonicare, are acțiune dubla : mecanică și hidrodinamică, curăță inlcusiv în spațiile greu accesibile rezultând dinți curați și gingii sănătoase
Doriti o prezentare? Data și ora sunt stabilite de dvs. Vom oferi băuturi răcoritoare. Invitația este valabilă pentru întreaga echipă stomatologică.
