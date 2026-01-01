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Producție oprită
SCF683/07
Primul pas al bebeluşului către ceaşcă
Proiectat pentru a fi delicat cu gingiile bebeluşului, biberonul de trecere Philips Avent SCF683/07 este prevăzut cu o gură de scurgere moale, fără vărsare
260 ml
Tetină cu debit variabil
Ataşează mânerele ergonomice la biberon, pentru a ajuta bebeluşul să înveţe să bea independent
Înlocuiește tetina cu gura de scurgere moale, fără vărsare – concepută să fie delicată cu gingiile bebeluşului
Transformă biberonul de hrănire înlocuind pur şi simplu tetina cu gura de scurgere moale, fără vărsare
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