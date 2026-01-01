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Producție oprită

Philips AventKit de trecere cu biberon

SCF683/07

Primul pas al bebeluşului către ceaşcă

Proiectat pentru a fi delicat cu gingiile bebeluşului, biberonul de trecere Philips Avent SCF683/07 este prevăzut cu o gură de scurgere moale, fără vărsare

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Biberoane cu mânere ergonomice

Primul pas al bebeluşului către ceaşcă

  • 260 ml

  • Tetină cu debit variabil

Mânere demontabile, ergonomice

Mânere demontabile, ergonomice

Ataşează mânerele ergonomice la biberon, pentru a ajuta bebeluşul să înveţe să bea independent

Gură de scurgere moale, fără vărsare

Gură de scurgere moale, fără vărsare

Înlocuiește tetina cu gura de scurgere moale, fără vărsare – concepută să fie delicată cu gingiile bebeluşului

Înlocuiește tetina cu gura de scurgere moale

Înlocuiește tetina cu gura de scurgere moale

Transformă biberonul de hrănire înlocuind pur şi simplu tetina cu gura de scurgere moale, fără vărsare

Specificaţii tehnice

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