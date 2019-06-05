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Producție oprită

Philips AventBiberon pentru hrănire naturală extrem de rezistent

SCF663/28

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

O hrănire corespunzătoare, un somn liniştit

Agitaţia este de departe una dintre cele mai comune probleme cu care se confruntă mămicile şi micuţii lor. Biberonul Philips Avent Advanced Classic reduce în mod semnificativ colicii*** şi agitaţia. Agitaţia este redusă în special noaptea.**

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Ajută-ţi bebeluşul să doarmă mai liniştit, în special noaptea**

O hrănire corespunzătoare, un somn liniştit

  • Advanced Classic

  • 9 oz

  • Tetină cu debit lent

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Somnul şi alimentația sunt vitale pentru sănătatea şi fericirea bebeluşului. A fost efectuat un studiu clinic pentru a afla dacă designul biberonului pentru sugari afectează „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biberonul Philips Avent Classic reduce agitaţia cu aproximativ 28 de min. pe zi, faţă de biberonul de comparaţie (46 min vs 74 min, p=0.05). Acest lucru este valabil în special noaptea.**

Permite intrarea aerului în sticlă, nu în burtica bebeluşului

Permite intrarea aerului în sticlă, nu în burtica bebeluşului

În timp ce bebeluşul se hrăneşte, bordura unică a tetinei Avent se pliază, pt. a permite pătr. aerului în sticlă, nu în burtica acestuia. Ca în cazul alăpt. nat., bebeluşul tău contr. curg. lapt.

Sunt disponibile cinci rate de curgere diferite pentru tetine

Sunt disponibile cinci rate de curgere diferite pentru tetine

Sunt disponibile cinci rate de curgere diferite pentru tetine.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

05/06/2019

România

România

Folosesc acest produs si este foarte bun .

Fetița mea nu are colici , nu mai trage aer . Recomand acest produs .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF663/28 Biberon pentru hrănire naturală extrem de rezistent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF663/28 Biberon pentru hrănire naturală extrem de rezistent

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Referințe

  1. Un studiu clinic a demonstrat că la vârsta de două săptămâni bebeluşii au fost mai puţin agitaţi decât cei hrăniţi cu alt biberon. (Studiu desfăşurat de Institute of Child Health, Londra. 2008.)

  2. Un studiu clinic a arătat că, la vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Avent au prezentat mai puţine colici decât sugarii hrăniţi cu alt biberon de marcă, în special noaptea.