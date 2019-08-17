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Producție oprită
Set "Out and about"
Suplimentar faţă de reţea, această pompă electronică poate funcţiona şi cu baterie şi ca pompă manuală, asigurând flexibilitate totală.
Vacuumul delicat simulează suptul de către bebeluş, asigurând un debit de lapte constant, care cere mai puţină pompare.
Memoria electronică învaţă la atingerea unui buton, continuă ritmul tău de pompare.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Mano10
17/08/2019
Magyarország
Nagyon praktikus.
Jól, egyszerűen kezelhető, tökéletes választás, jó szívóerő.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF302/01 Elektromos mellszívó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF302/01 Elektromos mellszívó
Majche
27/04/2021
Srbija
Nesto sto svakoj novoj mami treba
Olaksanje za nove mame, koje moraju da izmlazaju mleko...u velikom umoru, iscrpljenosti, bar nesto da bude olaksavajuca okolnost. Kao ova pumpica. Moje iskrene preporuke!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.