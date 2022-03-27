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Producție oprită
1 biberon
9 oz/260 ml
Tetină cu debit lent
Peste 1 lună
Supapa unică a tetinei se ajustează după ritmul de hrănire al bebeluşului tău. Laptele va curge în ritmul ales de bebeluşul tău, reducând astfel supra-hrănirea, expectorarea, eructaţiile şi gazele intestinale
Somnul şi alimentația sunt vitale pentru sănătatea şi fericirea bebeluşului. A fost efectuat un studiu clinic pentru a afla dacă designul biberonului pentru sugari afectează „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biberonul Philips Avent Classic reduce agitaţia cu aproximativ 28 de min. pe zi, faţă de biberonul de comparaţie (46 min vs 74 min, p=0.05). Acest lucru este valabil în special noaptea.**
Datorită formei unice, biberonul este uşor de ţinut şi de prins în orice direcţie, pentru confort maxim, chiar şi pentru mânuţele bebeluşului.
4.7
din 5
101
Recenzii
92%
recomandă acest produs
soția lui Matei
27/03/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul este de o calitate superioara.
Pentru o alimentație sigura și controlata privind fluxul de lapte care ajunge în guriță copilului. Recomand produsul tuturor mămicilor.
Avantaje
Calitate superioara și un flux controlat al laptelui
Dezavantaje
Nu sunt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF821/12 Biberon anti-colici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF821/12 Biberon anti-colici
22/08/2020
România
Foarte multumita!
Calitatea pret, foarte avantajoase!super multumita
Avantaje
calitate pret
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF821/13 Biberon anti-colici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF821/13 Biberon anti-colici
Crisstinna
28/10/2019
România
Cumpărător verificat
Foarte calitativ
Sunt foarte multumita de produsul achizitionat... Ca de altfel de toate produsele avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF821/12 Biberon anti-colici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF821/12 Biberon anti-colici
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011
Un studiu clinic a arătat că, la vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Avent au prezentat mai puţine colici decât sugarii hrăniţi cu alt biberon de marcă, în special noaptea.