ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Foto produs unic
  • Fotografie a produsului alternativ

Producție oprită

Philips AventPompă manuală pentru sân

SCF310/12

4.6

| (24) Recenzii | 95% recomandă acest produs

Concepută pentru confort

Stresul sau graba pot îngreuna eliberarea laptelui precum şi producţia ta de lapte matern. Pompa de sân Philips Avent SCF310/12 a fost proiectată pentru a spori confortul atunci când pompezi.

Vezi toate beneficiile

Pompă de sân pentru un confort optim, cu pernuţe de masaj

Concepută pentru confort

  • cu recipiente pentru stocarea laptelui

Pernă moale de masaj patentată cu 5 petale

Pernă moale de masaj patentată cu 5 petale

Scopul acestei perne unice, active de masaj este de a contribui la stimularea lactaţiei naturale

Operare manuală uşoară

Pompa manuală pentru sân este ideală dacă o utilizezi ocazional şi preferi designul compact. Aceasta este uşor de utilizat cu o singură mână.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.6

din 5

24

Recenzii

95%

recomandă acest produs

2
1

05/04/2021

România

România

Multumita

Sunt foarte multumita de acest produs,este ușor de folosit m-a ajuta în alăptarea bebelușului,îl recomand cu drag.Raport preț calitate multumita

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF310/20 Pompă manuală pentru sân

Data utilizării 2020-10-05

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF310/20 Pompă manuală pentru sân

Data utilizării 2020-10-05

10/06/2019

România

România

Usor de folosit.

Sunt foarte multumita. Mulgi si lasi direct in recipient in cazul in care pleci si ladi bebe ul cu soacra ,in cazul meu .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF310/12 Pompă manuală pentru sân

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF310/12 Pompă manuală pentru sân

04/06/2019

România

România

Acest produs este extraordinar de usor de folosit

Recomand acest produs, deoarece este usor de utilizat, calitate superioara

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF310/12 Pompă manuală pentru sân

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF310/12 Pompă manuală pentru sân

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Dovedit clinic că sunt mai rapide la colectarea volumului de lapte într-un interval de 20 de minute decât o pompă pentru sân dublă de calitate spitalicească, cu utilizare pentru pomparea secvenţială la mame de sugari prematuri.