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Producție oprită
Concepută pentru confort
Stresul sau graba pot îngreuna eliberarea laptelui precum şi producţia ta de lapte matern. Pompa de sân Philips Avent SCF310/12 a fost proiectată pentru a spori confortul atunci când pompezi.
cu recipiente pentru stocarea laptelui
Scopul acestei perne unice, active de masaj este de a contribui la stimularea lactaţiei naturale
Pompa manuală pentru sân este ideală dacă o utilizezi ocazional şi preferi designul compact. Aceasta este uşor de utilizat cu o singură mână.
4.6
din 5
24
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Geo84
05/04/2021
România
Multumita
Sunt foarte multumita de acest produs,este ușor de folosit m-a ajuta în alăptarea bebelușului,îl recomand cu drag.Raport preț calitate multumita
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF310/20 Pompă manuală pentru sân
Data utilizării 2020-10-05
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF310/20 Pompă manuală pentru sân
Data utilizării 2020-10-05
Allexandraaa12
10/06/2019
România
Usor de folosit.
Sunt foarte multumita. Mulgi si lasi direct in recipient in cazul in care pleci si ladi bebe ul cu soacra ,in cazul meu .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF310/12 Pompă manuală pentru sân
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF310/12 Pompă manuală pentru sân
Alina25
04/06/2019
România
Acest produs este extraordinar de usor de folosit
Recomand acest produs, deoarece este usor de utilizat, calitate superioara
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF310/12 Pompă manuală pentru sân
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF310/12 Pompă manuală pentru sân
Dovedit clinic că sunt mai rapide la colectarea volumului de lapte într-un interval de 20 de minute decât o pompă pentru sân dublă de calitate spitalicească, cu utilizare pentru pomparea secvenţială la mame de sugari prematuri.