Televizor Ambilight

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Cel mai bun din gamă
Cauţi un televizor mai bun? The Xtra este un Smart TV 4K QD MiniLED cu Dolby Atmos, Quantum Dot, rată de împrospătare variabilă (VRR) de 144 Hz şi Ambilight plus.
Căutarea s-a încheiat. Un Smart TV 4K QLED cu Ambilight şi Dolby Atmos: tot ce îţi trebuie pentru jocuri de ultimă generaţie, precum rata de împrospătare variabilă (VRR) de 144 Hz.
Inovaţia unică de la Philips
Ce este televizorul Ambilight?
Pentru începători, televizorul Ambilight poate părea un televizor cu lumini în spate. Cei care îl încearcă ştiu mai bine: strălucirea adaptabilă a televizorului Ambilight transformă încăperile în jungle şi canapelele în nave spaţiale. Încearcă-l o dată şi vei vedea altfel televiziunea.
Nu mai e nevoie să ajustezi setările. Cu televizorul Ambilight, P5 cu AI optimizează imaginea, jocurile şi Ambilight pentru orice vrei să urmăreşti sau să joci, adaptându-se la condiţiile din cameră, pentru ca totul să fie legendar.
De la cele mai recente panouri 4K Quantum Dot, QD MiniLED şi OLED la Dolby Vision cinematic şi puterea de procesare a cipurilor P5 şi P5 cu AI, totul este menit să folosească pixelii la maximum şi să-ţi facă imaginea să iasă în evidenţă.
Caracteristici precum sunetul surround Dolby Atmos şi parteneriatele cu legendele audio britanice Bowers & Wilkins fac televizoarele Ambilight clare, spaţioase şi puternice, chiar de la început.
Smart TV
Găseşte rapid conţinut în serviciile de streaming, asociază-ţi toate dispozitivele inteligente din casă şi controlează totul cu o comandă vocală.
„Am o junglă în camera de zi sau e camera mea de zi o junglă?” Nu te speria dacă ajungi să te întrebi asta şi alte lucruri puţin probabile după ce îţi configurezi televizorul Ambilight.
Bine, poate că n-ai să simţi mirosul terenului. Dar, cu televizoarele Ambilight, te vei simţi atât de aproape de acţiunea din ziua meciului, de parcă ai fi acolo.
Fie că te avânţi pe o pistă neon, că ucizi vampiri sau porneşti într-o misiune de legendă pentru a salva umanitatea, televizorul Ambilight face totul să pară mai intens.
Controlează televizorul tău cu dispozitivul tău inteligent
Aplicația Philips Smart TV transformă smartphone-ul sau tableta ta într-o telecomandă inteligentă, permițându-ți să schimbi canalele, să ajustezi volumul, să navighezi prin aplicații și să reglezi cu ușurință setările Ambilight.
Dacă preferi exploziile care îţi fac oasele să vibreze sau dialogurile clare şi răspicate, de ce să nu adaugi un soundbar menit să sune, să arate şi să funcţioneze grozav cu televizorul Ambilight?
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Îmbogăţeşte sunetul Ambilight TV. Explorează gama noastră de soundbaruri TV wireless, soundbaruri cu subwoofere şi soundbaruri Dolby Atmos.
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