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O cameră de zi cu un televizor Philips Ambilight

Televizor Ambilight

Televizorul. Mitul. Legenda.

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Cel mai bun din gamă

OLED – televizor Ambilight

OLED – televizor Ambilight
OLED – televizor Ambilight
Singurul OLED cu Ambilight. Imagine 4K. Dolby Vision. Ecran META 3.0. Sunet cinematic. Fă cunoştinţă cu modelul OLED care merge dincolo de ecran.
The Xtra – televizor Ambilight

The Xtra – televizor Ambilight

Cauţi un televizor mai bun? The Xtra este un Smart TV 4K QD MiniLED cu Dolby Atmos, Quantum Dot, rată de împrospătare variabilă (VRR) de 144 Hz şi Ambilight plus.

The One – televizor Ambilight

The One – televizor Ambilight

Căutarea s-a încheiat. Un Smart TV 4K QLED cu Ambilight şi Dolby Atmos: tot ce îţi trebuie pentru jocuri de ultimă generaţie, precum rata de împrospătare variabilă (VRR) de 144 Hz.

O cameră de zi cu un televizor Philips Ambilight

Inovaţia unică de la Philips

Ce este televizorul Ambilight?

Pentru începători, televizorul Ambilight poate părea un televizor cu lumini în spate. Cei care îl încearcă ştiu mai bine: strălucirea adaptabilă a televizorului Ambilight transformă încăperile în jungle şi canapelele în nave spaţiale. Încearcă-l o dată şi vei vedea altfel televiziunea.

Află mai multe despre Ambilight

Inteligenţă artificială, diferenţă reală

Nu mai e nevoie să ajustezi setările. Cu televizorul Ambilight, P5 cu AI optimizează imaginea, jocurile şi Ambilight pentru orice vrei să urmăreşti sau să joci, adaptându-se la condiţiile din cameră, pentru ca totul să fie legendar.

Aflați mai multe despre funcțiile AI
Inteligenţă artificială, diferenţă reală
Televizor Philips într-o cameră de zi

Calitate de top a imaginii

De la cele mai recente panouri 4K Quantum Dot, QD MiniLED şi OLED la Dolby Vision cinematic şi puterea de procesare a cipurilor P5 şi P5 cu AI, totul este menit să folosească pixelii la maximum şi să-ţi facă imaginea să iasă în evidenţă.

Sunet grozav, încă din start

Caracteristici precum sunetul surround Dolby Atmos şi parteneriatele cu legendele audio britanice Bowers & Wilkins fac televizoarele Ambilight clare, spaţioase şi puternice, chiar de la început.

Sunet grozav, încă din start
  • O cameră de zi cu un televizor Philips Ambilight

    Smart TV

    Pur şi simplu inteligente

    Găseşte rapid conţinut în serviciile de streaming, asociază-ţi toate dispozitivele inteligente din casă şi controlează totul cu o comandă vocală.

La ce este bun televizorul Ambilight?

  • Filmele par mai impresionante

    „Am o junglă în camera de zi sau e camera mea de zi o junglă?” Nu te speria dacă ajungi să te întrebi asta şi alte lucruri puţin probabile după ce îţi configurezi televizorul Ambilight.

  • Sporturile sunt mai apropiate

    Bine, poate că n-ai să simţi mirosul terenului. Dar, cu televizoarele Ambilight, te vei simţi atât de aproape de acţiunea din ziua meciului, de parcă ai fi acolo.

  • Jocurile devin reale

    Fie că te avânţi pe o pistă neon, că ucizi vampiri sau porneşti într-o misiune de legendă pentru a salva umanitatea, televizorul Ambilight face totul să pară mai intens.

Controlează televizorul tău cu dispozitivul tău inteligent

Philips Smart TV App

Aplicația Philips Smart TV transformă smartphone-ul sau tableta ta într-o telecomandă inteligentă, permițându-ți să schimbi canalele, să ajustezi volumul, să navighezi prin aplicații și să reglezi cu ușurință setările Ambilight.

Scanează codul QR pentru a descărca aplicația
Philips Smart TV App
O cameră de zi cu un televizor Philips Ambilight

Boxe soundbar Philips

Eşti gata pentru sunet ca de cinema?

Dacă preferi exploziile care îţi fac oasele să vibreze sau dialogurile clare şi răspicate, de ce să nu adaugi un soundbar menit să sune, să arate şi să funcţioneze grozav cu televizorul Ambilight?

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