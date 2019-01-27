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Producție oprită

Philips AventPompă manuală pentru sân

SCF300/20

4.4
| (7) Recenzii | 86% recomandă acest produs
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Pompa manuală unică Philips Avent fără BPA SCF300/20 asigură eficienţă sporită, fiind dovedit clinic că aceasta colectează mai mult lapte decât o pompă electrică dublă de spital*.
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Pompă de sân inspirată de natură

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  • Include un biberon de 4 oz

Perniţă patentată pt. detensionare

Perniţă patentată pt. detensionare

Cele cinci petale moi de masaj ale pompei de sân Philips Avent flexează delicat înspre interior şi înspre exterior, pe măsură ce pompează şi lucrează împreună cu vacuumul pentru a imita suptul bebeluşului.

Vacuumul delicat simulează suptul, pt. un debit constant

Vacuumul delicat simulează suptul de către bebeluş, asigurând un debit de lapte constant, care cere mai puţină pompare.

Perniţele moi de masaj stimulează detensionarea naturală, la fel ca un bebeluş.

Perniţele moi de masaj stimulează detensionarea naturală, la fel ca un bebeluş.

Perniţele de masaj brevetate Philips Avent se flexează în interior şi în exterior, imitând acţiunea de supt a bebeluşului şi sunt destinate să contribuie la stimularea unei detensionări rapide şi naturale.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.4

din 5

7

Recenzii

86%

recomandă acest produs

4
3
2

27/01/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes, imádtam

Hónapokig naponta többször a partnerem volt! A legeslegjobb mellszívó a piacon! Többet is próbáltam, de csak ez vált be!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF300/20 Kézi mellszívó készülék

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF300/20 Kézi mellszívó készülék

10/12/2014

Polska

Polska

Ideał

Przy kompletowaniu wyprawki do szpitala, laktator był ostatnią rzeczą, której nie miałam i przy której wyborze miałam największy problem. Pani w sklepie poleciła mi właśnie ten - Avent'a. Pomimo, że był ciut droższy, było warto szczególnie jeśli miałby od tego zależeć mój komfort. Laktator jest lekki, prosty w obsłudze. Bez problemu się go myje i składa. Masująca nakładka, stymulująca ściąganie pokarmu - cudo! Choć obawiałam się, że ta czynność jest bolesna i stresująca - z Avent'em przekonałam się, ze tak nie jest.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF300/20 Laktator ręczny

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF300/20 Laktator ręczny

20/05/2022

Srbija

Srbija

Za sve mama spas

Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

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Referințe

  1. 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011

  2. Dovedit clinic că sunt mai rapide la colectarea volumului de lapte într-un interval de 20 de minute decât o pompă pentru sân dublă de calitate spitalicească, cu utilizare pentru pomparea secvenţială la mame de sugari prematuri.