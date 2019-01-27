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Producție oprită
Include un biberon de 4 oz
Cele cinci petale moi de masaj ale pompei de sân Philips Avent flexează delicat înspre interior şi înspre exterior, pe măsură ce pompează şi lucrează împreună cu vacuumul pentru a imita suptul bebeluşului.
Vacuumul delicat simulează suptul de către bebeluş, asigurând un debit de lapte constant, care cere mai puţină pompare.
Perniţele de masaj brevetate Philips Avent se flexează în interior şi în exterior, imitând acţiunea de supt a bebeluşului şi sunt destinate să contribuie la stimularea unei detensionări rapide şi naturale.
4.4
din 5
7
Recenzii
86%
recomandă acest produs
TheOresai
27/01/2019
Magyarország
Tökéletes, imádtam
Hónapokig naponta többször a partnerem volt! A legeslegjobb mellszívó a piacon! Többet is próbáltam, de csak ez vált be!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF300/20 Kézi mellszívó készülék
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF300/20 Kézi mellszívó készülék
Hejj
10/12/2014
Polska
Ideał
Przy kompletowaniu wyprawki do szpitala, laktator był ostatnią rzeczą, której nie miałam i przy której wyborze miałam największy problem. Pani w sklepie poleciła mi właśnie ten - Avent'a. Pomimo, że był ciut droższy, było warto szczególnie jeśli miałby od tego zależeć mój komfort. Laktator jest lekki, prosty w obsłudze. Bez problemu się go myje i składa. Masująca nakładka, stymulująca ściąganie pokarmu - cudo! Choć obawiałam się, że ta czynność jest bolesna i stresująca - z Avent'em przekonałam się, ze tak nie jest.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF300/20 Laktator ręczny
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF300/20 Laktator ręczny
Tanja5
20/05/2022
Srbija
Za sve mama spas
Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011
Dovedit clinic că sunt mai rapide la colectarea volumului de lapte într-un interval de 20 de minute decât o pompă pentru sân dublă de calitate spitalicească, cu utilizare pentru pomparea secvenţială la mame de sugari prematuri.