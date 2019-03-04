Philips Avent

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  • Soluţie simplă, eficientă pentru mameloanele ombilicate
  • Soluţie simplă, eficientă pentru mameloanele ombilicate
  • Soluţie simplă, eficientă pentru mameloanele ombilicate
  • Soluţie simplă, eficientă pentru mameloanele ombilicate
  • Soluţie simplă, eficientă pentru mameloanele ombilicate
  • Soluţie simplă, eficientă pentru mameloanele ombilicate
  • Soluţie simplă, eficientă pentru mameloanele ombilicate
  • Soluţie simplă, eficientă pentru mameloanele ombilicate
  • Soluţie simplă, eficientă pentru mameloanele ombilicate
  • Soluţie simplă, eficientă pentru mameloanele ombilicate
  • Soluţie simplă, eficientă pentru mameloanele ombilicate
  • Soluţie simplă, eficientă pentru mameloanele ombilicate

Producție oprită

Philips AventNiplette™

SCF152/02

4
| (6) Recenzii | 83% recomandă acest produs
Soluţie simplă, eficientă pentru mameloanele ombilicate
Niplette™ ajută mamele cu mameloane aplatizate sau ombilicate să alăpteze. Acest instrument unic şi revoluţionar oferă o soluţie nechirurgicală simplă şi de durată. După câteva săptămâni de purtare continuă, mamelonul îşi va păstra forma alungită.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

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SCF395/31

Rezultate dovedite clinic*

Soluţie simplă, eficientă pentru mameloanele ombilicate

  • Soluţia nechirurgicală

  • Pentru mameloane plate sau ombilicate

  • 2 Niplette şi 2 tampoane pentru sâni

Un dispozitiv pentru mameloanele plate sau ombilicate

Un dispozitiv pentru mameloanele plate sau ombilicate

Mameloanele ombilicate sau neprotractile afectează până la 10 % dintre femei, provocând suferinţă psihologică şi îngreunând alăptarea la sân pentru mamă şi bebeluş. Acţiunea de supt a bebeluşului ar trebui să tragă mamelonul afară. În caz contrar, Niplette™ este o soluţie simplă şi confortabilă care poate ajuta. Dispozitivul permite femeilor cu mameloane plate sau ombilicate să alăpteze la sân în mod confortabil, fără a necesita operaţii invazive*. Constă dintr-un mulaj mamelonar transparent cu margine de etanşare, ataşat la o supapă şi un port pentru seringă.

Utilizare ideală înainte sau în primele 6 luni de sarcină

În mod ideal, Niplette ar trebui utilizat înainte de sarcină şi purtat pe perioade de 8 ore, ziua sau noaptea*. Dacă sânii nu sunt prea sensibili, se poate utiliza şi în primele şase luni de sarcină pentru a obţine o corecţie permanentă sau după naşterea copilului, timp de câteva minute înainte de fiecare alăptare. Niplette va aspira mamelonul în afară, permiţând copilului să se ataşeze uşor la sân şi ajutând la stabilizarea alăptării în primele câteva zile. Corecţia cosmetică permanentă poate fi efectuată după terminarea alăptării. În acest caz, Niplette poată fi aplicat din nou din timp în timp.

O procedură simplă

O procedură simplă

Cupa se ţine peste areola mamelonului cu o mână şi aerul este extras cu ajutorul unei seringi de 5 ml, astfel încât mamelonul să poată fi aspirat în ea. Puterea de sucţiune poate fi controlată de către persoana care îl foloseşte, în funcţie de starea de confort dorită. După ce mamelonul este tras în afară şi seringa este scoasă cu atenţie din supapă, poţi continua activitatea normală şi poţi purta discret Niplette în sutien. Utilizarea iniţială este încurajată cât mai mult posibil*.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.0

din 5

6

Recenzii

83%

recomandă acest produs

3
2

04/03/2019

Česká republika

Česká republika

Produkt na 100% splňuje účel.

Při včasném používání skvěle pomůže. Doporučuji, pomůže.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF152/01 Niplette™

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF152/01 Niplette™

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Funkcnost, vhodný již během těhotenství

[Employee of philipsglobal] Skvělý pomocník při problému s tvarem bradavek, my ho nakonec nemuseli tolik využít

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF152/01 Niplette™

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF152/01 Niplette™

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Funguje jak má

Tento produkt funguje tak, jak má. Dle mého představuje nejlepší řešení pro ženy, které mají problém s plochými bradavkami. Díky tomuto produktu jsem zachránila kojení a jsem za to moc ráda. Pediatři jej hojně vychvalují a já s nimi tento názor sdílím.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF152/01 Niplette™

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF152/01 Niplette™

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), Niplette: instrument de corectare nechirurgicală a mameloanelor ombilicate, British Journal of Plastic Surgery (1994) vol. 47, paginile 46-49

  2. Această secţiune conţine opinii ale consumatorilor cu privire la produs. Philips se disociază de conţinutul introdus de consumatori în această secţiune şi, în consecinţă, informaţiile tehnice şi/sau recomandările privind utilizarea produsului incluse în aceasta nu sunt destinate utilizării ca informaţii oficiale Philips.