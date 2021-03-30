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Colectează-ţi laptele oriunde, oricând
Include o pernă moale de masaj
Biberon şi tetină Natural
Pompa de sân are un design unic, astfel încât laptele curge direct de la sân în biberon sau recipient, chiar şi atunci când eşti aşezată drept. Aceasta înseamnă că poţi să te aşezi mai comod atunci când foloseşti pompa: nu este nevoie să te apleci în faţă pentru a te asigura că tot laptele ajunge în biberon. O poziţie de şedere comodă şi o stare relaxată în timpul utilizării pompei ajută la colectarea mai uşoară a laptelui.
În momentul activării, pompa porneşte automat în modul de stimulare delicată, pentru a face laptele să curgă. Apoi, poţi alege din 3 setări de colectare a laptelui pentru un debit de lapte comod.
Perna de masaj are o textură moale şi catifelată, care conferă o senzaţie de căldură şi stimulează delicat şi confortabil curgerea laptelui. Perna emblematică cu petale este concepută să simuleze suptul bebeluşului pentru a stimula delicat lactaţia.
4.9
din 5
378
Recenzii
99%
recomandă acest produs
@Gabi
30/03/2021
România
Foarte multumita
Sunt extrem de multumita de achizitia facuta. Procesul de colectare este unul simplu, rapid si confortabil, pompa fiind usoara si foarte silentioasa.
Acest review a fost făcut pentru SCF332/31 Pompa de sân electrică simplă
Acest review a fost făcut pentru SCF332/31 Pompa de sân electrică simplă
DianaLiteanu
15/06/2019
România
“Recenzie din campania Phillips Avent”
Sunt la al doile bebelus. La primul ne-am chinui enorm cu alăptarea, cu pompe ineficiente, dar la al doilea bebelus m-am documentat mai bine si cele mai bune recenzii pentru pompele electrice si manuale au fost cele de la Phillips. Cu siguranta voi achiziționa una.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF332/31 Pompa de sân electrică simplă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF332/31 Pompa de sân electrică simplă
AnaMryBia
12/06/2019
România
Am nascut o fetita de 900g este unprodus minune de atunci il folosesc pana in prezent
Merita toti banii ! Recenzie din campania Philips Avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF332/31 Pompa de sân electrică simplă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF332/31 Pompa de sân electrică simplă
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Confort dovedit clinic: într-un test realizat pe 110 mame din SUA, Regatul Unit, China şi Rusia în martie 2016, mamele au acordat un scor mediu de 8,6/10 pentru performanţa Philips Avent în ceea ce priveşte confortul.
Mai mult lapte: cercetările independente au arătat că poate exista o legătură între nivelul de stres şi producţia de lapte. Consultă www.philips.com/AVENT.
Pompă de sân fără BPA: doar biberonul şi alte componente care intră în contact cu laptele matern. În conformitate cu regulamentul UE nr. 10/2011