Mai mult confort, mai mult lapte*. Oricând, oriunde

Stai confortabil fără a te apleca în faţă în timp ce perna noastră moale pentru masaj stimulează delicat curgerea laptelui. Foloseşte pompa noastră silenţioasă oricând, oriunde, chiar şi cu baterii. Este uşor de asamblat, personalizat, utilizat şi curăţat.