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  • Mai mult confort, mai mult lapte*. Oricând, oriunde
  • Mai mult confort, mai mult lapte*. Oricând, oriunde
  • Mai mult confort, mai mult lapte*. Oricând, oriunde
  • Mai mult confort, mai mult lapte*. Oricând, oriunde
  • Mai mult confort, mai mult lapte*. Oricând, oriunde
  • Mai mult confort, mai mult lapte*. Oricând, oriunde
  • Mai mult confort, mai mult lapte*. Oricând, oriunde
  • Mai mult confort, mai mult lapte*. Oricând, oriunde
  • Mai mult confort, mai mult lapte*. Oricând, oriunde
  • Mai mult confort, mai mult lapte*. Oricând, oriunde
  • Mai mult confort, mai mult lapte*. Oricând, oriunde
  • Mai mult confort, mai mult lapte*. Oricând, oriunde

Producție oprită

Philips AventPompa de sân electrică simplă

SCF332/31

4.9
| (378) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Mai mult confort, mai mult lapte*. Oricând, oriunde
Stai confortabil fără a te apleca în faţă în timp ce perna noastră moale pentru masaj stimulează delicat curgerea laptelui. Foloseşte pompa noastră silenţioasă oricând, oriunde, chiar şi cu baterii. Este uşor de asamblat, personalizat, utilizat şi curăţat.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Pompă de sân electrică simplă cu pernă pentru masaj

Mai mult confort, mai mult lapte*. Oricând, oriunde

  • Colectează-ţi laptele oriunde, oricând

  • Include o pernă moale de masaj

  • Biberon şi tetină Natural

Poziţie de colectare a laptelui matern mai confortabilă datorită designului unic

Poziţie de colectare a laptelui matern mai confortabilă datorită designului unic

Pompa de sân are un design unic, astfel încât laptele curge direct de la sân în biberon sau recipient, chiar şi atunci când eşti aşezată drept. Aceasta înseamnă că poţi să te aşezi mai comod atunci când foloseşti pompa: nu este nevoie să te apleci în faţă pentru a te asigura că tot laptele ajunge în biberon. O poziţie de şedere comodă şi o stare relaxată în timpul utilizării pompei ajută la colectarea mai uşoară a laptelui.

Alege setarea cea mai eficientă şi mai confortabilă pentru tine

În momentul activării, pompa porneşte automat în modul de stimulare delicată, pentru a face laptele să curgă. Apoi, poţi alege din 3 setări de colectare a laptelui pentru un debit de lapte comod.

Pernă moale de masaj cu petale speciale

Pernă moale de masaj cu petale speciale

Perna de masaj are o textură moale şi catifelată, care conferă o senzaţie de căldură şi stimulează delicat şi confortabil curgerea laptelui. Perna emblematică cu petale este concepută să simuleze suptul bebeluşului pentru a stimula delicat lactaţia.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

378

Recenzii

99%

recomandă acest produs

3

30/03/2021

România

România

Foarte multumita

Sunt extrem de multumita de achizitia facuta. Procesul de colectare este unul simplu, rapid si confortabil, pompa fiind usoara si foarte silentioasa.

Acest review a fost făcut pentru SCF332/31 Pompa de sân electrică simplă

Acest review a fost făcut pentru SCF332/31 Pompa de sân electrică simplă

15/06/2019

România

România

“Recenzie din campania Phillips Avent”

Sunt la al doile bebelus. La primul ne-am chinui enorm cu alăptarea, cu pompe ineficiente, dar la al doilea bebelus m-am documentat mai bine si cele mai bune recenzii pentru pompele electrice si manuale au fost cele de la Phillips. Cu siguranta voi achiziționa una.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF332/31 Pompa de sân electrică simplă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF332/31 Pompa de sân electrică simplă

12/06/2019

România

România

Am nascut o fetita de 900g este unprodus minune de atunci il folosesc pana in prezent

Merita toti banii ! Recenzie din campania Philips Avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF332/31 Pompa de sân electrică simplă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF332/31 Pompa de sân electrică simplă

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Confort dovedit clinic: într-un test realizat pe 110 mame din SUA, Regatul Unit, China şi Rusia în martie 2016, mamele au acordat un scor mediu de 8,6/10 pentru performanţa Philips Avent în ceea ce priveşte confortul.

  2. Mai mult lapte: cercetările independente au arătat că poate exista o legătură între nivelul de stres şi producţia de lapte. Consultă www.philips.com/AVENT.

  3. Pompă de sân fără BPA: doar biberonul şi alte componente care intră în contact cu laptele matern. În conformitate cu regulamentul UE nr. 10/2011