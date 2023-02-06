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  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame

Producție oprită

Philips AventPompă de sân electrică

SCF396/11

4.8
| (216) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
Intraţi într-o nouă eră de exprimare cu pompa electrică pentru sân Philips Avent. Oferă un echilibru perfect între sucţiune şi stimularea mamelonului, inspirat de ritmul de băut al bebeluşului şi de perna moale, se adaptează uşor la dimensiunea şi forma mamelonului. Vezi mai multe mai jos.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Tehnologia Natural Motion pentru un debit mai rapid al laptelui*

Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame

  • Simplă premium

  • 8+16 niveluri de setare

  • Tehnologie Natural Motion

  • Baterie reîncărcabilă

  • Afișaj cronometru

Tehnologie Natural Motion pentru un debit rapid al laptelui*

Tehnologie Natural Motion pentru un debit rapid al laptelui*

Colectează mai mult lapte într-un timp mai scurt* cu o pernă de masaj care stimulează sânul pentru a extrage laptele la fel de eficient ca bebeluşul. Se adaptează fără probleme de la modul de stimulare la cel de extracţie şi aplică nivelul potrivit de stimulare a mamelonului şi de sucţiune pentru un debit maxim de lapte. Pe baza rezultatelor timpului de iniţiere a curgerii laptelui (timpul până la reflexul de ejecţie a laptelui).*

Pernă de masaj din silicon moale şi adaptabilă, de mărime universală

Pernă de masaj din silicon moale şi adaptabilă, de mărime universală

Mărime universală. Pentru că avem forme şi dimensiuni diferite, perna din silicon se mulează şi se adaptează uşor la mamelonul tău. Este compatibilă cu 99,98 % din mărimile de mamelon* (până la 30 mm).

Găsirea tetinei adecvate este importantă

Găsirea tetinei adecvate este importantă

Dacă nou-născutul nu primeşte în mod constant suficient lapte pe parcursul sesiunilor de hrănire sau dacă are dificultăţi în obţinerea laptelui, treci la o tetină cu un debit mai mare. Dacă apar probleme persistente de hrănire, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

216

Recenzii

95%

recomandă acest produs

06/02/2023

România

România

Merita investiția

Un produs premium din gama consumer, ce te ajuta sa extragi laptele matern pentru a-l da copilului sau pentru a scoate excesul. Nu da dureri de cap, se poate extrage in orice pozitie, bateria rezista pana la 5 pompaturi. Este confortabil mai ales ca iti da posibilitatea sa faci altceva in timpul extractiei.

Avantaje

Baterie reincarcabil, nedureros, produs premium

Dezavantaje

Prețul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF392/11 Pompă de sân electrică Premium Plus

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF392/11 Pompă de sân electrică Premium Plus

30/06/2021

România

România

Mare ajutor pentru tinere mamici.

Am fost super multumita de ea. Am folosit-o inca din prima zi a bebelusului, avand probleme cu mameloanele. O recomand cu incredere mamicilor. "Recenzie din Campania Philips"

Avantaje

Putere de tragere

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF396/11 Pompă de sân electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF396/11 Pompă de sân electrică

30/06/2021

România

România

Folositiare

Mi-a fost foarte utila aceasta pompa, mai ales în maternitate . O recomand tuturor mămicilor care își doresc o pompa electrica. Recenzie campania Philips

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF396/11 Pompă de sân electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF396/11 Pompă de sân electrică

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Pe baza rezultatelor timpului de iniţiere a curgerii laptelui (timpul până la reflexul de ejecţie a laptelui) dintr-un test clinic cu 20 de participante (Olanda, 2019), comparativ cu rezultatele timpului până la reflexul de ejecţie a laptelui pentru alte tehnologii de pompă Philips anterioare dintr-un studiu de fezabilitate cu 9 participante (Olanda, 2018)

  2. 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participante, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 de participante caucaziene, SUA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 de participante, Australia).

  4. Pe baza rezultatelor chestionarului pentru perna de masaj 1k de la testul clinic cu 20 de participante (Olanda, 2019)

  5. Pompă de sân fără BPA: doar biberonul şi alte componente care intră în contact cu laptele matern. În conformitate cu regulamentul UE nr. 10/2011