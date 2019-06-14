Mai mult confort, mai mult lapte în mai puţin timp*

Pompa de sân electrică dublă Ultra Comfort este ideală dacă nu ai prea mult timp. Redu timpul de colectare a laptelui şi stai comod în timp ce perna noastră moale pentru masaj stimulează delicat curgerea laptelui. Pompa este silenţioasă şi uşor de asamblat, personalizat, utilizat şi curăţat.