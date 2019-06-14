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  • Mai mult confort, mai mult lapte în mai puţin timp*
  • Mai mult confort, mai mult lapte în mai puţin timp*
  • Mai mult confort, mai mult lapte în mai puţin timp*
  • Mai mult confort, mai mult lapte în mai puţin timp*
  • Mai mult confort, mai mult lapte în mai puţin timp*
  • Mai mult confort, mai mult lapte în mai puţin timp*
  • Mai mult confort, mai mult lapte în mai puţin timp*
  • Mai mult confort, mai mult lapte în mai puţin timp*
  • Mai mult confort, mai mult lapte în mai puţin timp*
  • Mai mult confort, mai mult lapte în mai puţin timp*

Producție oprită

Philips AventPompă de sân electrică dublă

SCF334/31

4.9
| (34) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Mai mult confort, mai mult lapte în mai puţin timp*
Pompa de sân electrică dublă Ultra Comfort este ideală dacă nu ai prea mult timp. Redu timpul de colectare a laptelui şi stai comod în timp ce perna noastră moale pentru masaj stimulează delicat curgerea laptelui. Pompa este silenţioasă şi uşor de asamblat, personalizat, utilizat şi curăţat.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Pompă de sân electrică dublă cu pernă de masaj

Mai mult confort, mai mult lapte în mai puţin timp*

  • Mai mult lapte în mai puţin timp

  • Include o pernă moale de masaj

  • Geantă de călătorie şi 2 biberoane

Poziţie confortabilă de colectare a laptelui datorită designului unic

Poziţie confortabilă de colectare a laptelui datorită designului unic

Pompa de sân are un design unic, astfel încât laptele curge direct de la sân în biberon sau recipient, chiar şi atunci când eşti aşezată drept. Aceasta înseamnă că poţi să te aşezi comod atunci când foloseşti pompa: nu este nevoie să te apleci în faţă pentru a te asigura că tot laptele ajunge în biberon. O poziţie de şedere comodă şi o stare relaxată în timpul utilizării pompei ajută la colectarea mai uşoară a laptelui.

Alege setarea cea mai eficientă şi mai confortabilă pentru tine

În momentul activării, pompa porneşte automat în modul de stimulare delicată, pentru a face laptele să curgă. Apoi, poţi alege din 3 setări de colectare a laptelui pentru un debit de lapte comod.

Pernă moale de masaj cu petale speciale

Pernă moale de masaj cu petale speciale

Perna de masaj are o textură moale şi catifelată, care conferă o senzaţie de căldură şi stimulează delicat şi confortabil curgerea laptelui. Perna emblematică cu petale este concepută să simuleze suptul bebeluşului pentru a stimula delicat lactaţia.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

34

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

14/06/2019

România

România

Foarte usor de folosit,de curatat si sterilizat

Sunt foarte multumita de acest produs si v-i-l recomand din tot sufletul! Functia de masaj este relaxanta,dureaza foarte putin colectarea laptelui,asigura independenta,creste cantitatea de lapte si stimuleaza lactatia!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF334/31 Pompă de sân electrică dublă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF334/31 Pompă de sân electrică dublă

29/06/2018

România

România

Aceasta pompa este perfecta

Sunt foarte mulțumită de aceasta pompa și o recomand cu drag . Am folosit și alte pompe și știu sa fac diferența.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF334/31 Pompă de sân electrică dublă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF334/31 Pompă de sân electrică dublă

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Csak ez volt a jó!

Összesen 3 évig szoptattam, ez volt a tökéletes mellszívó! Nagyon könnyen kezelhető, beállítható. A masszázspárna kényelmessé és gyorssá tette a használatát.

Avantaje

Kényelmes, könnyen kezelhető, gyors

Acest review a fost făcut pentru SCF334/31 Dupla elektromos mellszívó

Acest review a fost făcut pentru SCF334/31 Dupla elektromos mellszívó

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. 83 % dintre mamele care alăptează sunt de acord că pompa de sân electrică dublă Philips Avent Comfort este confortabilă în timpul utilizării – test independent efectuat în SUA prin plasarea produsului în locuinţele a 81 de mame în august 2012.

  2. Mai mult lapte: cercetările independente au arătat că poate exista o legătură între un nivel mai ridicat de confort şi producţia crescută de lapte. Consultă www.philips.com/avent.

  3. Pompă de sân fără BPA: doar biberonul şi alte componente care intră în contact cu laptele matern. În conformitate cu regulamentul UE, 10/2011