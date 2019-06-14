Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Mai mult lapte în mai puţin timp
Include o pernă moale de masaj
Geantă de călătorie şi 2 biberoane
Pompa de sân are un design unic, astfel încât laptele curge direct de la sân în biberon sau recipient, chiar şi atunci când eşti aşezată drept. Aceasta înseamnă că poţi să te aşezi comod atunci când foloseşti pompa: nu este nevoie să te apleci în faţă pentru a te asigura că tot laptele ajunge în biberon. O poziţie de şedere comodă şi o stare relaxată în timpul utilizării pompei ajută la colectarea mai uşoară a laptelui.
În momentul activării, pompa porneşte automat în modul de stimulare delicată, pentru a face laptele să curgă. Apoi, poţi alege din 3 setări de colectare a laptelui pentru un debit de lapte comod.
Perna de masaj are o textură moale şi catifelată, care conferă o senzaţie de căldură şi stimulează delicat şi confortabil curgerea laptelui. Perna emblematică cu petale este concepută să simuleze suptul bebeluşului pentru a stimula delicat lactaţia.
4.9
din 5
34
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Ancasv
14/06/2019
România
Foarte usor de folosit,de curatat si sterilizat
Sunt foarte multumita de acest produs si v-i-l recomand din tot sufletul! Functia de masaj este relaxanta,dureaza foarte putin colectarea laptelui,asigura independenta,creste cantitatea de lapte si stimuleaza lactatia!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF334/31 Pompă de sân electrică dublă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF334/31 Pompă de sân electrică dublă
Cata08
29/06/2018
România
Aceasta pompa este perfecta
Sunt foarte mulțumită de aceasta pompa și o recomand cu drag . Am folosit și alte pompe și știu sa fac diferența.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF334/31 Pompă de sân electrică dublă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF334/31 Pompă de sân electrică dublă
KiraM
23/02/2020
Magyarország
Csak ez volt a jó!
Összesen 3 évig szoptattam, ez volt a tökéletes mellszívó! Nagyon könnyen kezelhető, beállítható. A masszázspárna kényelmessé és gyorssá tette a használatát.
Avantaje
Kényelmes, könnyen kezelhető, gyors
Acest review a fost făcut pentru SCF334/31 Dupla elektromos mellszívó
Acest review a fost făcut pentru SCF334/31 Dupla elektromos mellszívó
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
83 % dintre mamele care alăptează sunt de acord că pompa de sân electrică dublă Philips Avent Comfort este confortabilă în timpul utilizării – test independent efectuat în SUA prin plasarea produsului în locuinţele a 81 de mame în august 2012.
Mai mult lapte: cercetările independente au arătat că poate exista o legătură între un nivel mai ridicat de confort şi producţia crescută de lapte. Consultă www.philips.com/avent.
Pompă de sân fără BPA: doar biberonul şi alte componente care intră în contact cu laptele matern. În conformitate cu regulamentul UE, 10/2011