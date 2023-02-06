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Dubla premium
8+16 niveluri de setare
Tehnologie Natural Motion
Baterie reîncărcabilă
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Colectează mai mult lapte într-un timp mai scurt* cu o pernă de masaj care stimulează sânul pentru a extrage laptele la fel de eficient ca bebeluşul. Se adaptează fără probleme de la modul de stimulare la cel de extracţie şi aplică nivelul potrivit de stimulare a mamelonului şi de sucţiune pentru un debit maxim de lapte. Pe baza rezultatelor timpului de iniţiere a curgerii laptelui (timpul până la reflexul de ejecţie a laptelui).*
Mărime universală. Pentru că avem forme şi dimensiuni diferite, perna din silicon se mulează şi se adaptează uşor la mamelonul tău. Este compatibilă cu 99,98 % din mărimile de mamelon* (până la 30 mm).
Stai relaxată în timp ce îţi colectezi laptele datorită designului care îţi permite să stai cu spatele drept, fără a te apleca în faţă. Nu este nevoie să te apleci, poziţie comodă de colectare dovedită clinic*. Pe baza rezultatelor testelor clinice efectuate pe 20 de participante (2019); 90% dintre participante găsesc comodă poziţia de colectare a laptelui (cu pompă electrică simplă); 95% dintre participante găsesc comodă poziţia de colectare a laptelui (cu pompă electrică dublă).
4.8
din 5
216
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Parna
06/02/2023
România
Merita investiția
Un produs premium din gama consumer, ce te ajuta sa extragi laptele matern pentru a-l da copilului sau pentru a scoate excesul. Nu da dureri de cap, se poate extrage in orice pozitie, bateria rezista pana la 5 pompaturi. Este confortabil mai ales ca iti da posibilitatea sa faci altceva in timpul extractiei.
Avantaje
Baterie reincarcabil, nedureros, produs premium
Dezavantaje
Prețul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF392/11 Pompă de sân electrică Premium Plus
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF392/11 Pompă de sân electrică Premium Plus
Ynna
30/06/2021
România
Mare ajutor pentru tinere mamici.
Am fost super multumita de ea. Am folosit-o inca din prima zi a bebelusului, avand probleme cu mameloanele. O recomand cu incredere mamicilor. "Recenzie din Campania Philips"
Avantaje
Putere de tragere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF396/11 Pompă de sân electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF396/11 Pompă de sân electrică
Tanyta
30/06/2021
România
Folositiare
Mi-a fost foarte utila aceasta pompa, mai ales în maternitate . O recomand tuturor mămicilor care își doresc o pompa electrica. Recenzie campania Philips
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF396/11 Pompă de sân electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF396/11 Pompă de sân electrică
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Pe baza rezultatelor timpului de iniţiere a curgerii laptelui (timpul până la reflexul de ejecţie a laptelui) dintr-un test clinic cu 20 de participante (Olanda, 2019), comparativ cu rezultatele timpului până la reflexul de ejecţie a laptelui pentru alte tehnologii de pompă Philips anterioare dintr-un studiu de fezabilitate cu 9 participante (Olanda, 2018)
1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participante, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 de participante caucaziene, SUA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 de participante, Australia).
Pe baza rezultatelor chestionarului pentru perna de masaj 1k de la testul clinic cu 20 de participante (Olanda, 2019)
Pompă de sân fără BPA: doar biberonul şi alte componente care intră în contact cu laptele matern. În conformitate cu regulamentul UE, 10/2011