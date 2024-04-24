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  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
  • Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame

Producție oprită

Philips AventPompă de sân electrică Advanced

SCF391/11

4.8
| (391) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame
Intraţi într-o nouă eră de exprimare cu pompa electrică pentru sân Philips Avent. Oferă un echilibru perfect între sucţiune şi stimularea mamelonului, inspirat de ritmul de băut al bebeluşului şi de perna moale, se adaptează uşor la dimensiunea şi forma mamelonului. Vezi mai multe mai jos.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Produse compatibile
Recipiente de depozitare a laptelui matern

Recipiente de depozitare a laptelui matern

SCF618/10

Recipient pentru depozitarea laptelui matern

Recipient pentru depozitarea laptelui matern

SCF619/05

Pungi de păstrare a laptelui matern

Pungi de păstrare a laptelui matern

SCF603/25

Tehnologie Natural Motion pentru un debit mai rapid de lapte*

Inspirată de bebeluş. Eficientă pentru mame

  • Simplă

  • 8+16 niveluri de setare

  • Tehnologie Natural Motion

  • Utilizare cu fir

  • Motor silențios

Tehnologie Natural Motion pentru un debit rapid al laptelui*

Tehnologie Natural Motion pentru un debit rapid al laptelui*

Colectează mai mult lapte într-un timp mai scurt* cu o pernă de masaj care stimulează sânul pentru a extrage laptele la fel de eficient ca bebeluşul. Se adaptează fără probleme de la modul de stimulare la cel de extracţie şi aplică nivelul potrivit de stimulare a mamelonului şi de sucţiune pentru un debit maxim de lapte. Pe baza rezultatelor timpului de iniţiere a curgerii laptelui (timpul până la reflexul de ejecţie a laptelui).*

Pernă de masaj din silicon moale şi adaptabilă, de mărime universală

Pernă de masaj din silicon moale şi adaptabilă, de mărime universală

Mărime universală. Pentru că avem forme şi dimensiuni diferite, perna din silicon se mulează şi se adaptează uşor la mamelonul tău. Este compatibilă cu 99,98 % din mărimile de mamelon* (până la 30 mm).

Găsirea tetinei adecvate este importantă

Găsirea tetinei adecvate este importantă

Dacă nou-născutul nu primeşte în mod constant suficient lapte pe parcursul sesiunilor de hrănire sau dacă are dificultăţi în obţinerea laptelui, treci la o tetină cu un debit mai mare. Dacă apar probleme persistente de hrănire, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

391

Recenzii

95%

recomandă acest produs

24/04/2024

România

România

Excelent

If you are looking for a reliable and high-quality baby monitor, then you should take a closer look at the Philips Avent baby monitor. The baby monitor comes securely packaged in a stylish little cardboard box. In addition to the high-quality baby camera, the Philips Avent Connected baby camera set also includes all the accessories you need to get started right away 👍🏼 All you have to do is download the app onto your smartphone. Both the baby camera and the included components, such as the power supply and mounting material, are very well made and feel robust. You simply notice immediately that you are holding a quality device from a brand manufacturer in your hands. Despite a meticulous search, I was unable to discover any processing defects. My practical test showed that the Philips Avent Connected baby camera set met and even exceeded all my expectations. The installation was extremely easy and completed within a few minutes thanks to the included operating instructions. The camera's image quality is impressively clear. Overall, I am completely satisfied with the Philips Avent baby monitor. The outstanding workmanship, extensive functions and ease of use make it an indispensable companion for new parents and justify the slightly higher price. The private and secure encryption provides peace of mind, while the wide range of functions ensures that you can always see and hear your baby and communicate when needed. I can fully recommend the Philips Aventd baby monitor set and give it 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ stars and a purchase recommendation

Dezavantaje

n terms of operation, I don't miss anything, but we would have a more complete product if the camera also had a built-in battery or batteries in the event of a rapid power cut.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Single Electric breast pump SCD340/31 Set cadou

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Single Electric breast pump SCD340/31 Set cadou

10/04/2024

România

România

Produs foarte bun

Se adapteaza foarte usor si fara disconfort! Se curata la fel de usor pentru urmatoarele utilizari

Avantaje

Se adapteaza usor sanului

Dezavantaje

Nu am gasit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Single Electric breast pump SCD340/31 Set cadou

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Single Electric breast pump SCD340/31 Set cadou

15/11/2023

România

România

Un produs excelent

Silentioasa si usor de folosit, nu provoaca durere si laptele iese foarte repede.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF391/11 Pompă de sân electrică Advanced

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF391/11 Pompă de sân electrică Advanced

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Pe baza rezultatelor timpului de iniţiere a curgerii laptelui (timpul până la reflexul de ejecţie a laptelui) dintr-un test clinic cu 20 de participante (Olanda, 2019), comparativ cu rezultatele timpului până la reflexul de ejecţie a laptelui pentru alte tehnologii de pompă Philips anterioare dintr-un studiu de fezabilitate cu 9 participante (Olanda, 2018)

  2. 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participante, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 de participante caucaziene, SUA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 de participante, Australia).

  4. Pe baza rezultatelor chestionarului pentru perna de masaj 1k de la testul clinic cu 20 de participante (Olanda, 2019)

  5. Pompă de sân fără BPA: doar biberonul şi alte componente care intră în contact cu laptele matern. În conformitate cu regulamentul UE, 10/2011