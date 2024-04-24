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8+16 niveluri de setare
Tehnologie Natural Motion
Utilizare cu fir
Motor silențios
Colectează mai mult lapte într-un timp mai scurt* cu o pernă de masaj care stimulează sânul pentru a extrage laptele la fel de eficient ca bebeluşul. Se adaptează fără probleme de la modul de stimulare la cel de extracţie şi aplică nivelul potrivit de stimulare a mamelonului şi de sucţiune pentru un debit maxim de lapte. Pe baza rezultatelor timpului de iniţiere a curgerii laptelui (timpul până la reflexul de ejecţie a laptelui).*
Mărime universală. Pentru că avem forme şi dimensiuni diferite, perna din silicon se mulează şi se adaptează uşor la mamelonul tău. Este compatibilă cu 99,98 % din mărimile de mamelon* (până la 30 mm).
Dacă nou-născutul nu primeşte în mod constant suficient lapte pe parcursul sesiunilor de hrănire sau dacă are dificultăţi în obţinerea laptelui, treci la o tetină cu un debit mai mare. Dacă apar probleme persistente de hrănire, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.
4.8
din 5
391
Recenzii
95%
recomandă acest produs
DeliaN
24/04/2024
România
Excelent
If you are looking for a reliable and high-quality baby monitor, then you should take a closer look at the Philips Avent baby monitor. The baby monitor comes securely packaged in a stylish little cardboard box. In addition to the high-quality baby camera, the Philips Avent Connected baby camera set also includes all the accessories you need to get started right away 👍🏼 All you have to do is download the app onto your smartphone. Both the baby camera and the included components, such as the power supply and mounting material, are very well made and feel robust. You simply notice immediately that you are holding a quality device from a brand manufacturer in your hands. Despite a meticulous search, I was unable to discover any processing defects. My practical test showed that the Philips Avent Connected baby camera set met and even exceeded all my expectations. The installation was extremely easy and completed within a few minutes thanks to the included operating instructions. The camera's image quality is impressively clear. Overall, I am completely satisfied with the Philips Avent baby monitor. The outstanding workmanship, extensive functions and ease of use make it an indispensable companion for new parents and justify the slightly higher price. The private and secure encryption provides peace of mind, while the wide range of functions ensures that you can always see and hear your baby and communicate when needed. I can fully recommend the Philips Aventd baby monitor set and give it 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ stars and a purchase recommendation
Dezavantaje
n terms of operation, I don't miss anything, but we would have a more complete product if the camera also had a built-in battery or batteries in the event of a rapid power cut.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Single Electric breast pump SCD340/31 Set cadou
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Single Electric breast pump SCD340/31 Set cadou
Irinuca
10/04/2024
România
Produs foarte bun
Se adapteaza foarte usor si fara disconfort! Se curata la fel de usor pentru urmatoarele utilizari
Avantaje
Se adapteaza usor sanului
Dezavantaje
Nu am gasit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Single Electric breast pump SCD340/31 Set cadou
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Single Electric breast pump SCD340/31 Set cadou
MarimariB
15/11/2023
România
Un produs excelent
Silentioasa si usor de folosit, nu provoaca durere si laptele iese foarte repede.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF391/11 Pompă de sân electrică Advanced
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF391/11 Pompă de sân electrică Advanced
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Pe baza rezultatelor timpului de iniţiere a curgerii laptelui (timpul până la reflexul de ejecţie a laptelui) dintr-un test clinic cu 20 de participante (Olanda, 2019), comparativ cu rezultatele timpului până la reflexul de ejecţie a laptelui pentru alte tehnologii de pompă Philips anterioare dintr-un studiu de fezabilitate cu 9 participante (Olanda, 2018)
1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participante, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 de participante caucaziene, SUA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 de participante, Australia).
Pe baza rezultatelor chestionarului pentru perna de masaj 1k de la testul clinic cu 20 de participante (Olanda, 2019)
Pompă de sân fără BPA: doar biberonul şi alte componente care intră în contact cu laptele matern. În conformitate cu regulamentul UE, 10/2011