Espressoare automate Philips

Innowacyjność to w Philips sprawa najwyższej wagi. Dążymy do tego, by oferować naszym klientom produkty, które zmienią ich życie na lepsze. Z myślą o ich potrzebach powstaje nasz każdy produkt.

Automatyczne ekspresy Philips to ponad 60 lat najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rynku.