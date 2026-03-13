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Staţie de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000

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Staţie de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000

PSG7300/20

Staţie de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000

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Manuale şi documentaţie

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fişier, 469.8 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fişier, 188.8 kB
  • 24 March 2026

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