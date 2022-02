"De momentul meu e responsabil espressorul Philips 5000 LatteGo, care a intrat de catva timp in vietile noastre. Retine preferintele stapanei, astfel incat dimineata e si mai simplu sa imi fac latte-ul preferat. In plus, are un buton destept care imi permite sa reglez gradul de macinare al cafelei. SF, domnule!"