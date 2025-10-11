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Seriile 6000 şi 7000 Set de înlocuire perie

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Seriile 6000 şi 7000Set de înlocuire perie

XV1773/10

Seriile 6000 şi 7000 Set de înlocuire perie

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Manuale şi documentaţie

Set de înlocuire perii compatibil cu Philips AquaTrio fără fir pentru aspirare umedă şi uscată, seriile 7000 şi 6000. Setul conţine 1 perie Power ultra-moale din microfibră. Se recomandă înlocuirea la fiecare şase luni.

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  • 11 October 2025