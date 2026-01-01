2 x Filtru de schimb uscat

Kit de înlocuire a filtrului uscat, compatibil cu Philips AquaTrio fără fir pentru aspirare umedă şi uscată, seriile 7000 şi 6000. Kitul conţine 2 seturi complete de filtre uscate. Se recomandă înlocuirea la fiecare şase luni.