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Toate seriile

  • 2 x Filtru de schimb uscat
  • 2 x Filtru de schimb uscat

Seriile 6000 şi 7000Kit de înlocuire a filtrului uscat

XV1771/10

2 x Filtru de schimb uscat

Kit de înlocuire a filtrului uscat, compatibil cu Philips AquaTrio fără fir pentru aspirare umedă şi uscată, seriile 7000 şi 6000. Kitul conţine 2 seturi complete de filtre uscate. Se recomandă înlocuirea la fiecare şase luni.

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Produse compatibile
Seria 7000

Seria 7000
Aspirator fără fir, pentru murdăria umedă şi uscată

XW7263/11

Seria 7000

Seria 7000
Aspirator fără fir, pentru murdăria umedă şi uscată

XW7264/11

Compatibil cu Vac & Wash seriile 6000 şi 7000

2 x Filtru de schimb uscat

  • Accesorii Philips originale

  • Înlocuirea filtrului uscat

  • Set 2 filtre uscate Philips AquaTrio Wet&Dry fără fir, seriile 6000/7000

Înlocuirea filtrului original pentru Wet & Dry 6000 şi 7000

Filtrul de înaltă eficienţă captează praful fin şi ajută la menţinerea unui flux de aer puternic.

Pentru rezultate optime de curăţare, înlocuieşte-le o dată la 6 luni

Se recomandă înlocuirea fiecărui filtru o dată la 6 luni pentru a menţine performanţa optimă de curăţare a aparatului.

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