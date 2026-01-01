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XV1771/10
2 x Filtru de schimb uscat
Kit de înlocuire a filtrului uscat, compatibil cu Philips AquaTrio fără fir pentru aspirare umedă şi uscată, seriile 7000 şi 6000. Kitul conţine 2 seturi complete de filtre uscate. Se recomandă înlocuirea la fiecare şase luni.
Accesorii Philips originale
Înlocuirea filtrului uscat
Set 2 filtre uscate Philips AquaTrio Wet&Dry fără fir, seriile 6000/7000
Filtrul de înaltă eficienţă captează praful fin şi ajută la menţinerea unui flux de aer puternic.
Se recomandă înlocuirea fiecărui filtru o dată la 6 luni pentru a menţine performanţa optimă de curăţare a aparatului.
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