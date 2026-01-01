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Seriile 6000 şi 7000Set de înlocuire perie

XV1773/10

Perie de curăţare de schimb

Set de înlocuire perii compatibil cu Philips AquaTrio fără fir pentru aspirare umedă şi uscată, seriile 7000 şi 6000. Setul conţine 1 perie Power ultra-moale din microfibră. Se recomandă înlocuirea la fiecare şase luni.

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Produse compatibile
Seria 7000

Seria 7000
Aspirator fără fir, pentru murdăria umedă şi uscată

XW7263/11

Seria 7000

Seria 7000
Aspirator fără fir, pentru murdăria umedă şi uscată

XW7264/11

Compatibil cu Vac & Wash seriile 6000 şi 7000

Perie de curăţare de schimb

  • Accesorii Philips originale

  • Perii ultra-moi din microfibră

  • Perie microfibră ultra-moale Philips AquaTrio Wet&Dry fără fir, seriile 6000&7000

Înlocuirea periei originale pentru Wet & Dry 6000 şi 7000

Se recomandă înlocuirea periei o dată la 6 luni pentru a menţine performanţa optimă de curăţare a aparatului.

Pentru rezultate optime de curăţare, înlocuieşte-le o dată la 6 luni

Se recomandă înlocuirea periei o dată la 6 luni pentru a menţine performanţa optimă de curăţare a aparatului.

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