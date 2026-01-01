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XV1773/10
Perie de curăţare de schimb
Set de înlocuire perii compatibil cu Philips AquaTrio fără fir pentru aspirare umedă şi uscată, seriile 7000 şi 6000. Setul conţine 1 perie Power ultra-moale din microfibră. Se recomandă înlocuirea la fiecare şase luni.
Accesorii Philips originale
Perii ultra-moi din microfibră
Perie microfibră ultra-moale Philips AquaTrio Wet&Dry fără fir, seriile 6000&7000
Se recomandă înlocuirea periei o dată la 6 luni pentru a menţine performanţa optimă de curăţare a aparatului.
Se recomandă înlocuirea periei o dată la 6 luni pentru a menţine performanţa optimă de curăţare a aparatului.
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