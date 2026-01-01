Perie de curăţare de schimb

Set de înlocuire perii compatibil cu Philips AquaTrio fără fir pentru aspirare umedă şi uscată, seriile 7000 şi 6000. Setul conţine 1 perie Power ultra-moale din microfibră. Se recomandă înlocuirea la fiecare şase luni.