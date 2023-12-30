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Producție oprită
TAT3217WT/00
Sunet bogat
Apeluri clare
Grad de rezistenţă la apă IPX5
Până la 26 de ore de redare
Aceste căşti cu design în formă de „crosă de hochei” se potrivesc în canalele auriculare, creând o etanşare care reduce zgomotul exterior. Difuzoarele puternice de 10 mm îţi permit să te bucuri de un sunet viu şi bogat. Include trei dimensiuni de capace auriculare din silicon, interschimbabile.
ENC utilizează un algoritm de anulare a zgomotului cu două microfoane pentru a-ţi oferi o claritate excelentă a apelurilor. Două microfoane reduc eficient zgomotul ambiant, astfel încât să vă puteţi auzi limpede. Aceste căşti true wireless îţi permit să comunici clar de fiecare dată!
Ia muzica oriunde cu acest toc de încărcare de buzunar! Complet încărcate, căştile îţi oferă 6 ore de redare, iar un toc complet încărcat adaugă încă 20 de ore. Pentru o încărcare rapidă, 15 minute de încărcare a căştilor asigură o oră în plus!
3.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
FFX1
30/12/2023
Polska
TAT3217WT
Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.
Avantaje
Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria
Dezavantaje
BRAK
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Dexter822
05/09/2025
Hrvatska
Just buy JBL instead
I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.
Acest review a fost făcut pentru TAT3217BK Potpuno bežične slušalice
Acest review a fost făcut pentru TAT3217BK Potpuno bežične slušalice