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  • Sunet bogat oriunde mergi
  • Sunet bogat oriunde mergi
  • Sunet bogat oriunde mergi
  • Sunet bogat oriunde mergi
  • Sunet bogat oriunde mergi
  • Sunet bogat oriunde mergi
  • Sunet bogat oriunde mergi
  • Sunet bogat oriunde mergi
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  • Sunet bogat oriunde mergi
  • Sunet bogat oriunde mergi
  • Sunet bogat oriunde mergi
  • Sunet bogat oriunde mergi
  • Sunet bogat oriunde mergi
  • Sunet bogat oriunde mergi
  • Sunet bogat oriunde mergi

Producție oprită

Căşti true wireless

TAT3217WT/00

3
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
Sunet bogat oriunde mergi
Bucură-te de sunet bogat pentru muzica ta şi de o claritate excepţională a apelurilor cu aceste căşti true wireless. Confortabile, fiabile şi cu un toc de încărcare care încape în buzunar! Cu gradul IPX5 de rezistenţă la stropire şi transpiraţie şi o durată de redare de 26 de ore.
Vezi toate beneficiile

Sunet bogat oriunde mergi

  • Sunet bogat

  • Apeluri clare

  • Grad de rezistenţă la apă IPX5

  • Până la 26 de ore de redare

Fixare intraauriculară sigură, comodă

Fixare intraauriculară sigură, comodă

Aceste căşti cu design în formă de „crosă de hochei” se potrivesc în canalele auriculare, creând o etanşare care reduce zgomotul exterior. Difuzoarele puternice de 10 mm îţi permit să te bucuri de un sunet viu şi bogat. Include trei dimensiuni de capace auriculare din silicon, interschimbabile.

2 microfoane ENC încorporate pentru claritatea apelurilor

2 microfoane ENC încorporate pentru claritatea apelurilor

ENC utilizează un algoritm de anulare a zgomotului cu două microfoane pentru a-ţi oferi o claritate excelentă a apelurilor. Două microfoane reduc eficient zgomotul ambiant, astfel încât să vă puteţi auzi limpede. Aceste căşti true wireless îţi permit să comunici clar de fiecare dată!

Toc de încărcare USB-C de buzunar

Toc de încărcare USB-C de buzunar

Ia muzica oriunde cu acest toc de încărcare de buzunar! Complet încărcate, căştile îţi oferă 6 ore de redare, iar un toc complet încărcat adaugă încă 20 de ore. Pentru o încărcare rapidă, 15 minute de încărcare a căştilor asigură o oră în plus!

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2

30/12/2023

Polska

Polska

TAT3217WT

Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.

Avantaje

Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria

Dezavantaje

BRAK

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/09/2025

Hrvatska

Hrvatska

Just buy JBL instead

I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.

Acest review a fost făcut pentru TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

Acest review a fost făcut pentru TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

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