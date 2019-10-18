Minden napos használat mellett hetente elég egyszer tölteni, bárhol használható nem szórodik a földre a levágott szőr. A pengék könnyen kivehetők, és tisztíthatóak. Töltés közben nem lehet használni, de 5 perc töltés után tényleg lehet vele bátran borotválkozni. Apró hátrány hogy esetleg használat közben véletlenül kikapcsolható a BE/KI gomb elhelyezkedése és könnyen benyomhatósága miatt, de ez tényleg csak nagyon kicsi apróság. A világos színe miatt esetleg hamarabb tűnhet "koszosnak", de pont a kinézete miatt jó kézbe venni, és használni, mert végre ez nem egy standard fekete - szürke borotva!