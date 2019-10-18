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Producție oprită

Shaver series 5000 SW5700/07 Wet and dry electric shaver

SW5700/07

4.9
| (23) Recenzii | 100% recomandă acest produs
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4.9

din 5

23

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék!:)

Minden szempontból tökéletes!Mindenkinek csak ajánlani tudom.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Philips Star Wars special edition Nedves és száraz elektromos borotva SW5700/07 értékelése.

Nagyon megvagyok elégedve ezzel a tertmékkel, minden szempontból. Az alkatrész is biztosítva van.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hosszú üzemidő, levágott szőr összegyüjtése

Minden napos használat mellett hetente elég egyszer tölteni, bárhol használható nem szórodik a földre a levágott szőr. A pengék könnyen kivehetők, és tisztíthatóak. Töltés közben nem lehet használni, de 5 perc töltés után tényleg lehet vele bátran borotválkozni. Apró hátrány hogy esetleg használat közben véletlenül kikapcsolható a BE/KI gomb elhelyezkedése és könnyen benyomhatósága miatt, de ez tényleg csak nagyon kicsi apróság. A világos színe miatt esetleg hamarabb tűnhet "koszosnak", de pont a kinézete miatt jó kézbe venni, és használni, mert végre ez nem egy standard fekete - szürke borotva!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 5000 SW5700/07 Nedves és száraz elektromos borotva

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