Bas puternic

Bucură-te de muzică şi de apeluri la calitate înaltă. Tuburile ovale dispun de 3 dimensiuni ale capetelor, pentru a se potrivi excelent şi pentru bas profund. Carcasele metalizate în vid dispun de un finisaj clasic şi elegant. Microfonul şi comenzile în linie fac mai comode apelurile hands-free.