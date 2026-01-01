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Producție oprită
SHE3905BK/00
Negru
Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – mici, medii şi mari – pentru o potrivire personalizată şi perfectă.
Microfonul încorporat îţi permite să treci uşor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat cu ceea ce este important pentru tine.
Boxele compacte şi eficiente asigură o potrivire exactă şi oferă sunet perfect cu bas bogat, ideal pentru experienţa ta de ascultare.
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