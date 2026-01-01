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  • Bas puternic
  • Bas puternic

Producție oprită

Căşti intraauriculare cu microfon

SHE3905BK/00

Disponibil în

Alb
Alb
Argintiu
Argintiu
Auriu
Auriu
Negru
Negru
Bas puternic
Bucură-te de muzică şi de apeluri la calitate înaltă. Tuburile ovale dispun de 3 dimensiuni ale capetelor, pentru a se potrivi excelent şi pentru bas profund. Carcasele metalizate în vid dispun de un finisaj clasic şi elegant. Microfonul şi comenzile în linie fac mai comode apelurile hands-free.
Vezi toate beneficiile

Muzica şi apelurile sună mai bine cu tubul sonor oval

Bas puternic

  • Negru

Capace auriculare din silicon, în 3 mărimi, pentru o potrivire perfectă

Capace auriculare din silicon, în 3 mărimi, pentru o potrivire perfectă

Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – mici, medii şi mari – pentru o potrivire personalizată şi perfectă.

Microfon şi comenzi pe linie, pentru comutare uşoară între muzică şi apeluri

Microfon şi comenzi pe linie, pentru comutare uşoară între muzică şi apeluri

Microfonul încorporat îţi permite să treci uşor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat cu ceea ce este important pentru tine.

Boxe compacte şi eficiente pentru sunet puternic şi bas bogat

Boxe compacte şi eficiente pentru sunet puternic şi bas bogat

Boxele compacte şi eficiente asigură o potrivire exactă şi oferă sunet perfect cu bas bogat, ideal pentru experienţa ta de ascultare.

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