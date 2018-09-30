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Producție oprită

Căşti intraauriculare

SHE3205WT/00

5

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Negru
Negru

Sunet clar şi bas puternic

Proiectat pentru potrivire şi confort ideale, căştile SHE3205 dispun de drivere de 14,2 mm şi orificii de ventilare pentru bas, pentru sunet clar şi bas puternic. Microfonul încorporat îţi permite comutarea uşoară între apeluri şi muzică. Alege din 6 culori uimitoare, pentru a se potrivi cu ceasul tău Apple.

Vezi toate beneficiile

Proiectat pentru a se potrivi confortabil pe urechi

Sunet clar şi bas puternic

  • Drivere 14,2 mm/post. închisă

  • Cască

Proiectat pentru a se potrivi confortabil pe urechi

Designul se bazează pe geometria urechii pentru a fi comode la purtare şi a se potrivi urechilor tuturor.

Magneţii din neodim sporesc performanţa basului

Magneţii din neodim sporesc performanţa basului

Neodimul este cel mai bun material pentru producerea unui câmp magnetic puternic, deoarece creşte sensibilitatea bobinei, optimizează răspunsul în frecvenţele de bas şi permite obţinerea unei calităţi mai înalte a sunetului.

Drivere pentru boxe de 14,2 mm pentru bas puternic şi sunet clar

Drivere pentru boxe de 14,2 mm pentru bas puternic şi sunet clar

Drivere de calitate pentru boxe (14,2 mm), cu magneţi de neodim oferă bas puternic şi sunet clar.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

30/09/2018

Polska

Polska

Spełniają swoje zadanie.

14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3205BL Słuchawki douszne

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3205BL Słuchawki douszne

31/12/2017

Polska

Polska

Idealnie

Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3205BK Słuchawki douszne

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3205BK Słuchawki douszne

14/05/2017

Polska

Polska

Polecam

Rewelacyjna jakość dźwięku oraz wykonania. Polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3205BK Słuchawki douszne

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3205BK Słuchawki douszne

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