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Producție oprită
SHE3205BK/00
Sunet clar şi bas puternic
Proiectat pentru potrivire şi confort ideale, căştile SHE3205 dispun de drivere de 14,2 mm şi orificii de ventilare pentru bas, pentru sunet clar şi bas puternic. Microfonul încorporat îţi permite comutarea uşoară între apeluri şi muzică. Alege din 6 culori uimitoare, pentru a se potrivi cu ceasul tău Apple.
Drivere 14,2 mm/post. închisă
Cască
Drivere de calitate pentru boxe (14,2 mm), cu magneţi de neodim oferă bas puternic şi sunet clar.
Microfonul încorporat îţi permite să treci uşor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat cu ceea ce este important pentru tine.
Designul se bazează pe geometria urechii pentru a fi comode la purtare şi a se potrivi urechilor tuturor.
5.0
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
MaciekMM
30/09/2018
Polska
Spełniają swoje zadanie.
14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3205BL Słuchawki douszne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3205BL Słuchawki douszne
Jacki
31/12/2017
Polska
Idealnie
Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3205BK Słuchawki douszne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3205BK Słuchawki douszne
Prabc
14/05/2017
Polska
Polecam
Rewelacyjna jakość dźwięku oraz wykonania. Polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3205BK Słuchawki douszne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3205BK Słuchawki douszne