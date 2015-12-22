ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Un singur sistem - mai multe opţiuni
  • Un singur sistem - mai multe opţiuni
  • Un singur sistem - mai multe opţiuni
  • Un singur sistem - mai multe opţiuni

Producție oprită

Philips Avent VIASet de hrănire bebeluş

SCF613/20

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Un singur sistem - mai multe opţiuni
VIA este un sistem versatil de păstrare, care economiseşte spaţiu, conceput să crească odată cu bebeluşul tău. Ceştile VIA sunt ideale pentru păstrarea şi transportarea delicioaselor mâncăruri preparate în casă.
Vezi toate beneficiile
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

Sistem de păstrare fără BPA

Un singur sistem - mai multe opţiuni

Uşor de organizat

Uşor de organizat

Ceştile uşor de etichetat te ajută la identificarea datei şi conţinutului

Sistem de înfiletare etanş

Sistem de înfiletare etanş

Pentru păstrare şi transport sigure

Perfect ‘gata de drum’

Perfect ‘gata de drum’

Ideal pentru depozitare şi transport

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

22/12/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

bardzo praktyczne

świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná sada na začátek příkrmů

Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 