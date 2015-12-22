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Ideal pentru depozitare şi transport
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Zoe41
22/12/2015
Polska
Cumpărător verificat
bardzo praktyczne
świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka
Skyv
28/02/2019
Česká republika
Výborná sada na začátek příkrmů
Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.