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Seria 3000 Airfryer de 6,2 l
Asistență
NA331/10
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NA32x, NA33x, NA34x Important Information Manual
Toate (13)
De la Philips Airfryer emană un miros de plastic
Unde pot găsi reţete pentru Philips Airfryer?
Ce fel de formă de copt pot utiliza în Philips Airfryer?
Unde sunt modelul şi numărul de serie pe aparatul meu Philips Airfryer?
Pot utiliza hârtie de copt/folie de aluminiu în Philips Airfryer?
Accesoriu pentru Airfryer 6,2 lSet pentru grătar
Accesoriu Airfryer 6,2 l, 8,3 l şi 9 lSet de gătit cu strat dublu
Accesoriu AirfryerSet pentru copt XXL
Accesoriu AirfryerSet pentru copt XL
Aplicaţia Philips HomeID s-a închis sau s-a blocat
Aparatul meu Philips Airfryer nu se afişează în lista de dispozitive din aplicaţia HomeID
Philips Airfryer face un zgomot
Stratul de acoperire al tăvii sau coşului Philips Airfryer se decojeşte
Mâncarea din Philips Airfryer nu este crocantă sau cum mă aşteptam
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