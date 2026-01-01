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NA331/10
Fereastră de gătit
Tehnologia RapidAir Plus
16 funcţii de gătit în 1
Economie de timp şi efort
Savurează mâncăruri delicioase cu până la 90% mai puţină grăsime*. Tehnologia brevetată RapidAir Plus cu design unic în formă de stea care pune în mişcare aerul cald în jurul alimentelor şi prin acestea cu un flux de aer mai rapid**, asigurând gătitul uniform în interior şi la exterior, pentru a crea mese gustoase preparate acasă.
Gata cu ghicitul. Priveşte prin fereastră în timp ce găteşti şi vezi când preparatul este gata şi arată perfect. Conceput pentru a te ajuta să găteşti cu stil.
83% dintre consumatorii noştri consideră că ciocănelele de pui gătite în Philips Airfryer seria 3000 au un gust mai bun decât cele gătite într-un cuptor.******
Recenzii
În comparaţie cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei.
În comparaţie cu aparatele Philips Airfryer cu tehnologia RapidAir
Picior de pui: până la 40% mai puţină grăsime faţă de carnea crudă
Numărul de reţete poate să varieze în funcţie de ţară
Procentaje bazate pe măsurători interne de laborator cu aparatele Airfryer Philips; gătirea unui piept de pui (setare AF 160 grade C, fără preîncălzire) sau a unui file de somon (setare AF 200 grade C, fără preîncălzire) faţă de utilizarea unui cuptor de clasă A. Procentajele exacte variază în funcţie de produs.
Testul MetrixLab cu 30 de utilizatori existenţi ai aparatului Philips Airfryer seria 3000, iulie 2024