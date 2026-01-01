Gătit rapid şi uniform cu tehnologia RapidAir Plus

Savurează mâncăruri delicioase cu până la 90% mai puţină grăsime*. Tehnologia brevetată RapidAir Plus cu design unic în formă de stea care pune în mişcare aerul cald în jurul alimentelor şi prin acestea cu un flux de aer mai rapid**, asigurând gătitul uniform în interior şi la exterior, pentru a crea mese gustoase preparate acasă.