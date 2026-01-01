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  • Vezi sfârâiala, gustă varietatea
  • Vezi sfârâiala, gustă varietatea
  • Vezi sfârâiala, gustă varietatea
  • Vezi sfârâiala, gustă varietatea
  • Vezi sfârâiala, gustă varietatea
  • Vezi sfârâiala, gustă varietatea
  • Vezi sfârâiala, gustă varietatea
  • Vezi sfârâiala, gustă varietatea
  • Vezi sfârâiala, gustă varietatea
  • Vezi sfârâiala, gustă varietatea
  • Vezi sfârâiala, gustă varietatea

Seria 3000Airfryer de 6,2 l

NA331/10

Vezi sfârâiala, gustă varietatea
Obţine mai mult decât prăjire cu aer cald cu 16 funcţii de gătit, de la coacere rapidă la gătit lent. Mesele delicioase, preparate complet acasă sunt la doar câţiva paşi simpli distanţă, cu o fereastră elegantă, concepută pentru a vedea când totul este gata pentru a obţine perfecţiunea crocantă şi delicată.
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Crocante, fragede şi gătite uniform de fiecare dată

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  • Fereastră de gătit

  • Tehnologia RapidAir Plus

  • 16 funcţii de gătit în 1

  • Economie de timp şi efort

Gătit rapid şi uniform cu tehnologia RapidAir Plus

Gătit rapid şi uniform cu tehnologia RapidAir Plus

Savurează mâncăruri delicioase cu până la 90% mai puţină grăsime*. Tehnologia brevetată RapidAir Plus cu design unic în formă de stea care pune în mişcare aerul cald în jurul alimentelor şi prin acestea cu un flux de aer mai rapid**, asigurând gătitul uniform în interior şi la exterior, pentru a crea mese gustoase preparate acasă.

Fereastră de gătit elegantă pentru a supraveghea mâncarea

Fereastră de gătit elegantă pentru a supraveghea mâncarea

Gata cu ghicitul. Priveşte prin fereastră în timp ce găteşti şi vezi când preparatul este gata şi arată perfect. Conceput pentru a te ajuta să găteşti cu stil.

Nu face compromisuri privind gustul

Nu face compromisuri privind gustul

83% dintre consumatorii noştri consideră că ciocănelele de pui gătite în Philips Airfryer seria 3000 au un gust mai bun decât cele gătite într-un cuptor.******

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. În comparaţie cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei.

  2. În comparaţie cu aparatele Philips Airfryer cu tehnologia RapidAir

  3. Picior de pui: până la 40% mai puţină grăsime faţă de carnea crudă

  4. Numărul de reţete poate să varieze în funcţie de ţară

  5. Procentaje bazate pe măsurători interne de laborator cu aparatele Airfryer Philips; gătirea unui piept de pui (setare AF 160 grade C, fără preîncălzire) sau a unui file de somon (setare AF 200 grade C, fără preîncălzire) faţă de utilizarea unui cuptor de clasă A. Procentajele exacte variază în funcţie de produs.

  6. Testul MetrixLab cu 30 de utilizatori existenţi ai aparatului Philips Airfryer seria 3000, iulie 2024