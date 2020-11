ingredientele dure.

HR3865-P3A-global-Scroll_m_Scroll_m_Scroll_m%{_range}%{@1x|@.5x}_mobile_%{format}.%{format}

Nuci, rădăcinoase, seminţe şi gheaţă: Innergizer le poate procesa pe toate.

2000 de waţi de putere care asigură 45.000 rpm

Eliberează 97% din nutrienţi*

* Test realizat de un laborator independent în luna mai 2016 cu pere, căpşuni, sfeclă şi roşii.

HR3865-P3A-global-Sound_m_Sound_Play_m_Sound_Play_m%{@1x|@.5x}_mobile_%{format}.%{format}

Take me to the noise-reducing model

Ascultă diferenţa

Philips Innergizer is also available with a noise-reducing dome.

Glisează pentru a roti

HR3865-P3A-global-360_m_360_m_360_m%{_range}%{@1x|@.5x}_mobile_%{format}.%{format}

Curăţare

rapidă

HR3865-P3A-global-Clean_m_Clean_m%{_range}%{@1x|@.5x}_mobile_%{format}.%{format}

Smoothie

Zdrobeşte, macină sau procesează nuci şi obţine unturi naturale şi cremoase.

Alimente congelate

Pasează fructe congelate şi obţine deserturi cremoase.

Supă

Prepară supe fine, calde sau reci.

Nuci

Gheaţă

Zdrobeşte gheaţă pentru băuturile tale preferate de vară.

HR3865-P3A-global-Settings_m_Settings_m_Settings_m%{_range}%{@1x|@.5x}_mobile_%{format}.%{format}

Avance Collection

Blender Innergizer de înaltă performanţă

Mixer

HR3868/00

Suggested retail price:

*Sistem unic de eliberare a nutrienţilor

* Ecran digital cu 5 moduri preprogramate

* Vas incasabil din tritan, de 2,2 l

* Uşor de curăţat şi pretabil pentru maşina de spălat vase, cu excepţia unităţii principale

* Putere a motorului de 2000 W, 45000 rpm

*2 ani garanţie

Buy this product at:

Ingrediente

Procesează uşor

ingredientele dure.

Derulează în jos

HR3865-P3A-global-Scroll_Scroll_Scroll%{_range}%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

Nuci, rădăcinoase, semințe

2000 de wați putere

Eliberează 97% din nutrienți

Philips Innergizer is also available with a noise-reducing dome .

Dom care reduce zgomotul

HR3865-P3A-global-Sound_Sound_Sound%{_range}%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

HR3865-P3A-global-Sound_Sound_Play_Sound_Play%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

Drag to rotate

HR3865-P3A-global-360_360_360%{_range}%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

Curăţare rapidă

Curăţare

rapidă

HR3865-P3A-global-Clean_Clean%{_range}%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

5 moduri pre-programate

Avance Collection | Blender Innergizer de înaltă performanţă

*Sistem unic de eliberare a nutrienţilor

* Ecran digital cu 5 moduri preprogramate

* Vas incasabil din tritan, de 2,2 l

* Uşor de curăţat şi pretabil pentru maşina de spălat vase, cu excepţia unităţii principale

* Putere a motorului de 2000 W, 45000 rpm

*2 ani garanţie

Vedere 180

HR3868-P3A-global-Scroll_m_Scroll_m_Scroll_m%{_range}%{@1x|@.5x}_mobile_%{format}.%{format}

HR3868-P3A-global-Sound_m_Sound_Play_m_Sound_Play_m%{@1x|@.5x}_mobile_%{format}.%{format}

Dom care reduce zgomotul pentru o casă liniştită

HR3868-P3A-global-360_m_360_Dome_m_360_Dome_m%{_range}%{@1x|@.5x}_mobile_%{format}.%{format}

HR3868-P3A-global-Clean_m_Clean_m%{_range}%{@1x|@.5x}_mobile_%{format}.%{format}

HR3868-P3A-global-Settings_m_Settings_m_Settings_m%{_range}%{@1x|@.5x}_mobile_%{format}.%{format}

HR3868-P3A-global-Scroll_Scroll_Scroll%{_range}%{@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

HR3868-P3A-global-Sound_Sound_Sound%{_range}%{@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

HR3868-P3A-global-Sound_Sound_Play_Sound_Play%{@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

HR3868-P3A-global-360_360_Dome_360_Dome%{_range}%{@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

HR3868-P3A-global-Clean_Clean%{_range}%{@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

5 programe

Unique technology

Smoothie-uri cremoase pline de nutrienți din fructele și legumele tale preferate.

Ascultă fără capacul ataşat

Ascultă cu capacul ataşat

HR3868-P3A-global-scroll_nuts%{_range}%{@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

HR3868-P3A-global-scroll_blending%{@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

HR3868-P3A-global-scroll_liquids%{_range}%{@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

HR3868-P3A-global-sound_dome_open_web_%{format}.%{format}

HR3868-P3A-global-sound_dome_close_web_%{format}.%{format}

HR3868-P3A-global-scroll_nuts_m%{_range}%{@1x|@.5x}_mobile_%{format}.%{format}

HR3868-P3A-global-scroll_blending_m%{@1x|@.5x}_mobile_%{format}.%{format}

HR3868-P3A-global-scroll_liquids_m%{_range}%{@1x|@.5x}_mobile_%{format}.%{format}

HR3868-P3A-global-sound_m%{_range}%{@1x|@.5x}_mobile_%{format}.%{format}

Procesează uşor