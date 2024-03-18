-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Procesarea alimentelor
Toate seriile
Viva Collection Mixer de mână
Producție oprită
Asistență
HR1619/90
Accesează magazinul
Înregistrează-ți produsul
Înregistrează-ți produsul în termen de 90 de zile de la achiziție pentru a beneficia de o garanție extinsă (se aplică termenii și condițiile).
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Hand blender HR1619/90 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Hand blender
Toate (3)
Ingredientele tari pot deteriora blenderul de mână Philips?
Pot zdrobi cuburi de gheaţă cu blenderul de mână Philips?
Cum se curăţă bara blenderului de mână Philips
Zdrobitor de cartofi
Tel (1 buc.)
Blenderul de mână Philips nu amestecă aşa cum ar trebui
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm