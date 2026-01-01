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  • Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi

Producție oprită

Viva CollectionMixer de mână

HR1619/90

Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi

Mixerul de mână Philips combină o putere de 600 Watt cu o lamă cu dublă acţiune, oferind rezultate ideale în câteva secunde. Prepararea în casă a alimentelor delicioase şi sănătoase nu a mai fost niciodată atât de uşoară!

Vezi toate beneficiile

Mai multă diversitate cu accesoriul robotului de bucătărie

Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi

  • 650 W

  • Bară din metal

  • Robot de bucătărie

Selectează viteza optimă pentru toate tipurile de ingrediente

Selectează viteza optimă pentru toate tipurile de ingrediente

Cu 16 setări de viteză poţi selecta viteza optimă pentru toate tipurile de ingrediente pentru a crea consistenţa perfectă sau cele mai fine rezultate de amestecare.

Apărătoare împotriva stropirii pentru lamă

Apărătoare împotriva stropirii pentru lamă

Fără stropire sau murdărie în timpul amestecării.

Accesoriu tel pentru frişcă şi maioneză

Accesoriu tel pentru frişcă şi maioneză

Specificaţii tehnice

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  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips