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Producție oprită
HR1619/90
Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi
Mixerul de mână Philips combină o putere de 600 Watt cu o lamă cu dublă acţiune, oferind rezultate ideale în câteva secunde. Prepararea în casă a alimentelor delicioase şi sănătoase nu a mai fost niciodată atât de uşoară!
650 W
Bară din metal
Robot de bucătărie
Cu 16 setări de viteză poţi selecta viteza optimă pentru toate tipurile de ingrediente pentru a crea consistenţa perfectă sau cele mai fine rezultate de amestecare.
Fără stropire sau murdărie în timpul amestecării.
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