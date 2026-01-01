Savuraţi mâncarea şi băuturile preparate în casă în orice zi

Mixerul de mână Philips combină o putere de 600 Watt cu o lamă cu dublă acţiune, oferind rezultate ideale în câteva secunde. Prepararea în casă a alimentelor delicioase şi sănătoase nu a mai fost niciodată atât de uşoară!